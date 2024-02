Arrenca la segona edició de la Formació Professional Dual del CSSI

Publicitat

El matí del dilluns 26 de febrer es va iniciar la segona edició del projecte de Formació Professional Dual del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) que compta amb 15 persones participants que es formaran durant un any com auxiliars de geriatria, amb classes teòriques al centre 4D Health i amb pràctiques a la Residència Pare Vilaseca, percebent un salari mensual de 700€ bruts durant aquest període.

Els participants d’aquest any son majoritàriament joves d’entre 16 i 29 anys, però també es compta amb alguna persona de més edat. Abans d’iniciar la primera de les classes teòriques, tots van rebre la salutació i benvinguda al programa per part de Jordi Marcè, Regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Ferrer, Gerent del CSSI, Montse Clemente, Directora Tècnica del CSSI, i Judith Bonet, Tècnica d’Ocupació i tutora de del programa. És tracta d’un projecte atractiu pels participants, ja que permet formar-se en un sector amb molt de futur, i molt interessant també pel CSSI, ja que podrà formar de forma especialitzada a 15 persones que després es podran incorporar a l’empresa.

L’Ajuntament d’Igualada i el CSSI van rebre a finals de 2023 l’aprovació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per iniciar aquesta segona edició, que va dirigida a persones que estiguin motivades per cuidar a persones grans i que vulguin aprendre aquesta professió. Els participants tenen un contracte de formació en alternança d’1 any de durada a jornada complerta. Posteriorment podran ser contractats pel CSSI ja que durant aquest any de formació obtindran el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

