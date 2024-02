Els Prats de Rei inaugura un nou espai d’exposició que repassa la història del poble

Publicitat

Els Prats de Rei va inaugurar, el passat diumenge 25 de febrer, un nou espai expositiu exterior anomenat “De Sigarra als Prats de Rei”. L’espai el conformen cinc escultures d’acer corten, que recorren cinc moments de la història del municipi i de Catalunya, des dels ibers fins l’actualitat, i que es troben de manera fixa a la plaça Mn. Esteve Prat, als peus de la muralla dels Prats de Rei.

Durant l’acte d’inauguració, l’alcaldessa Carla Casas va posar en valor els orígens del municipi per entendre el context tant des d’una visió municipal com de tot el territori, i com el passat històric parla dels Prats de Rei com a capital històrica de l’Alta Segarra. La van acompanyar en Pere Tardà, director de CatPatrimoni, empresa encarregada de la museïtzació, i Natàlia Salazar, arqueòloga de la Universitat de Lleida encarregada dels treballs d’excavació als Prats de Rei.

En Pere Tardà va explicar els diferents personatges escollits per a representar cada etapa, i la importància de cada període, i per altra banda, l’arqueòloga Natàlia Salazar va presentar tota la tasca d’excavació i investigació feta al municipi entre el 2012 i 2013 com a font imprescindible per a la reconstrucció dels fets.

Finalment, en representació del president de la Generalitat, en Francesc Serra, director dels Serveis Territorials (SSTT) de Cultura a la Catalunya Central va posar en valor tota la recerca aconseguida, i la importància del municipi al llarg dels segles.

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de del director dels SSTT de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra; la consellera de Cultura i Transparència Consell Comarcal Anoia, Ma Àngels Lorés; el conseller de Turisme Consell Comarcal Anoia, Daniel Gutiérrez; el director del Museu de Guissona, David Castellana, acompanyat per tècnics del museu; alcaldes, alcaldesses i regidors dels municipis veïns, entitats del municipi i l’alcaldessa Carla Casas, i la resta dels regidors del consistori.

El nou espai expositiu ajuda a donar a conèixer i posar en valor la història del municipi i de Catalunya. L’Ajuntament va impulsar aquest projecte de museïtzació gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2023, que en va finançar el cost total de l’actuació amb una dotació de 11.422,40€.

5 períodes històrics representats en 5 personatges

Els períodes o fets històrics que es representen a l’espai “De Sigarra als Prats de Rei” són: el món iber, el món romà, l’edat mitjana, la guerra de la successió, i la guerra civil espanyola.

El món iber està representat amb una figura femenina ibera amb el nom Urkeatin; el món romà, en representació al municipi romà de Sigarra al segle II, està representat per Caius Vibio Luperco, un personatge trobat en una de les inscripcions honorífiques conservades a l’Església de Santa Maria.

L’Edat Mitjana, a través de la Batalla dels Prats de Rei del 28 de febrer de 1464, en el marc de la Guerra Civil Catalana, està representada pel príncep Ferran d’Aragó, fill del rei Joan II, que va comandar la batalla amb només tretze anys. La Guerra de Successió, amb la Batalla dels Prats de Rei de la tardor de 1711, està representada a través del mariscal Guido von Starhemberg, comandant de les forces austriacistes als Prats de Rei durant la batalla i de tots els exèrcits austriacistes a la Península Ibèrica.

Finalment, l’últim personatge està relacionat amb la Guerra Civil Espanyola. Als Prats de Rei es va crear l’hospital militar del XIè cos de l’Exèrcit Popular, per això aquesta última etapa es representa amb el soldat republicà Santiago Pérez Palomar, que va morir el dia 13 d’octubre de 1938, a causa de les ferides rebudes en combat, i que està enterrat a la fossa comuna del cementiri dels Prats de Rei.

