L’editorial: La fira de la normalitat

Aquest cap de setmana, torna la Fira de Setembre. En aquesta ocasió, la fira de la normalitat. Perquè FirAnoia ha viscut els darrers dos anys, a causa de la pandèmia, una situació especial, una opció de mínims per poder resistir l’embat de les restriccions. Ara va de debò, torna la Fira Multisectorial de sempre, que esdevé, també, un baròmetre de com està el sector de Serveis a casa nostra… Perquè d’indústria, poca.

De sempre, la Fira és un espai necessari per a promocionar els productes -especialment els més novedosos- entre els potencials clients. Els comerciants ho saben, i el certamen igualadí -com a tot arreu- és una bona ocasió per fer contactes, i qui sap, tancar una nova comanda. Fer negoci. Ja des de temps immemorials, Igualada era seu de mercat, i això en el nostre país és sinònim de moviment de gent, de tractes i de diners. Sobretot amb els pobles de l’entorn.

Queda, però, molt camí per a recórrer. Potser evitar missatges massa positius, xifres irreals que són lluny de la Igualada i l’Anoia dels bons temps, de quan hi havia trobades que aglutinaven tots els alcaldes de la comarca, mostres de les ciutats agermanades, o estands de diferents municipis… Aquell “ambient” ha desaparegut, potser motivat pel pes, imposat, de la pandèmia, però possiblement també per altres raons que haurien de servir per obrir un debat i posteriors reflexions. Repensar el futur.

L’important, però, és que tornin les fires, i especialment aquesta, encara que, com sembla, el temps meteorològic no acompanyi gaire aquests dies. Cada any, quan, acabades les vacances d’estiu, els muntadors comencen a treballar al Passeig Verdaguer, Igualada sap que s’acosta la Fira amb majúscules. Certament, un espai de negoci convertit en una tradició més de la ciutat. I també és cosa de tots saber estimar-la, per a que recuperi aquell esperit que la va fer tan gran. Vivim la Fira!