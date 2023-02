Aquest mes de febrer comença una nova edició de l’Igualada Mentoring

El gener s’ha donat per finalitzada la 3a edició de l’Igualada Mentoring, un programa que té per objectius ajudar a impulsar o fer créixer un negoci, micropime o professional autònom de la ciutat d’Igualada, a través del mentoratge.

Aquest programa, impulsat conjuntament per l’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia, va néixer en plena pandèmia al 2020, per tal de donar un suport directe i personalitzat a través de la figura d’un mentor/a voluntari/a que acompanya a un/a professional autònom/a o petit/a empresari/a en el desenvolupament, creixement i consolidació del seu negoci.

La 3a edició ha comptat amb un total de 8 parelles de mentors/es i mentorats/des de diversos sectors professionals. En el cas dels mentorats/des: escoles d’idiomes, de dansa i de suport acadèmic; un coworking, un taller d’artesania, un negoci online de teràpies, un estudi d’arquitectura i un projecte musical. A més, com a tret diferenciat, aquesta edició ha destacat per tenir perfils de mentorats/des més joves amb un negoci amb menys de 5 anys de trajectòria.

En canvi, els mentors/es eren de diversos sectors professionals com el màrqueting digital, TIC, serveis professionals… que han acompanyat durant prop de 6 mesos a aquests petits empresaris. En les tres edicions hi han participat 41 empresaris i autònoms.

“El balanç de totes aquestes edicions ens fa veure com hi ha empreses de la ciutat que cerquen ser més competitives, i com empresaris/es mostren la seva generositat per ajudar a d’altres empreses a prosperar”, detalla Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament. A més, el regidor també destaca que “aquesta darrera edició veiem que hi ha un perfil més emprenedor. És un exemple que a la ciutat s’estan engegant nous projectes empresarials en els darrers anys, i com a govern, estarem al seu costat per tal de dotar-los-hi diversos recursos com l’Igualada Mentoring”.

La nova edició arrenca a partir d’aquest mes de febrer. El procés consta d’entrevistes personalitzades a tots els mentors i mentorats per conèixer la seva especialitat i així poder realitzar l’emparellament o match, que és la clau perquè funcioni el mentoring; la formació per a mentors sobre com fer un bon desenvolupament en les sessions de mentoratge; i una formació de mentorats, de diverses temàtiques, el networking, vendes i la digitalització del negoci.

Les inscripcions estan limitades a 6 mentors i 6 mentorats. Per participar com a mentorat/da i rebre aquest acompanyament i suport, el programa està dirigit a petits empresaris i autònoms amb domicili fiscal a Igualada. Si vols participar i rebre una nova visió i focus del teu negoci com a mentorat es pot clicar aquest enllaç.

En canvi, per a participar com a mentor, cal disposar d’una llarga experiència com a empresari, professional o directiu d’empresa; i d’una motivació altruista, compromís i disponibilitat d’unes hores al mes per participar i actuar com a mentor o mentora; i també, viure o treballar a la comarca de l’Anoia. Si vols participar com a mentor, la data límit per inscriure’s és dimarts 28 de febrer.