L’expresident de la UEA, Ramon Felip, demana tornar a impulsar l’Aeroport Corporatiu aprovat el 2009

El juny del 2009, el llavors conseller socialista d’Obres Públiques i Política Territorial, Joaquim Nadal -avui conseller d’Universitats per ERC- va anunciar que l’aeròdrom Igualada-Òdena acolliria l’Aeroport Corporatiu de Catalunya. Darrere de l’anunci hi havia un insòlit i extraordinari consens polític, social i econòmic de tota la Conca d’Òdena, treballat durant anys. Al final, però, la crisi immobiliària ho va ensorrar tot, i el projecte dorm el son dels justos en un perdut despatx de la Generalitat.

Els posteriors -i sempre polèmics- plans directors que s’han fet a la nostra zona no contemplen cap “aeroport” en l’àrea d’Igualada… Aquell projecte ampliava la pista de l’actual aeròdrom fins als 1.500 metres (ara en té 883) i oferia 210 hectàrees de sòl industrial per a activitats aeroportuàries, a més de la construcció de nombrosos hangars per a aeronaus d’aviació executiva i esportiva. L’objectiu d’aquella infraestructura era atendre el trànsit d’avions de menys de 20 places destinats al món empresarial i corporatiu en l’àmbit privat. Estaria a l’altura, deia Nadal, dels aeroports corporatius de Cannes (Costa Blava), Farnborough (Londres) i Le Bourget (París).

Ara, davant la més que probable sortida a l’ampliació de l’aeroport del Prat, algunes veus tornen a posar damunt la taula que el vell somni es converteixi en realitat. Per exemple, un dels seus principals impulsors, el llavors president de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i actual president de l’Associació “Polígons dels Plans”, Ramon Felip.

“L’aeroport del Prat ha d’acabar essent el hub (espai de connexions aèries de gran abast) que necessita el país. Tard o d’hora, i espero que sigui d’hora, ha d’ampliar-se. I aquí és on hauríem d’aprofitar-ho. El 2009 ja hi havia molts problemes per a encabir al Prat tots els avions d’aviació corporativa que van a Barcelona. Cap aeroport important d’Europa té al mateix temps una terminal corporativa, és molt complicat”, explica Felip. “A més, l’ampliació de l’aeroport donarà vida a d’altres camps d’aviació, com Girona o Reus, especialment per a les companyies de baix cost, però també pot fer-ho per a Igualada, si es recupera el projecte d’aeroport corporatiu. És qüestió de creure’s-ho i apostar-hi. El projecte ja està aprovat, però està adormit”.

Posar Igualada i la Conca al mapa

L’expresident de la UEA afegeix que “la terminal corporativa que hi ha al Prat no s’hi estarà pels segles dels segles, i nosaltres hi hem de ser al primer lloc de la fila quan hagi de buscar-se un altre lloc. I crec que ara podria ser un bon moment. Això sí que de debò ens posaria al mapa definitivament, perquè al costat de l’aeroport vindrien, segur, altres millores i inversions”.

Per a Felip “el nou Pla Director que ara s’està aprovant “capa” completament l’aeròdrom, i això és un error majúscul. Ja he dit moltes vegades que el Pla Director que n’ha acabat resultant és un fracàs absolut per al nostre territori, perquè tornarem a quedar enrere en moltes coses. No ho podem permetre, no es pot renunciar a quelcom que havíem aconseguit”