L’editorial: Molt carrilet i poc tren gran

El pressupost de la Generalitat per al 2023 encarrila, i mai millor dit, de manera sembla que definitiva l’eliminació del pas a nivell de l’entrada d’Igualada. Aprofitant l’avinentesa, el projecte contempla una nova estació dels FGC, soterrada, amb un gran aparcament també per sota del nivell del carrer, i una gran plaça com a final del Passeig Verdaguer. No se sap encara quan costarà tot plegat ni quan es faran les obres, però almenys sembla assegurat el projecte constructiu, i això és un pas endavant.

S’entra, doncs, al desllorigador d’una història que va iniciar-se a principis dels anys vuitanta. Han calgut 40 anys perquè, com a mínim, s’imposi el sentit comú. El pas a nivell està situat al costat de l’Escola Gabriel Castellà i l’Institut Antoni Badia Margarit, amb el consegüent perill pels seus alumnes. A més, la línia talla una de les principals sortides viàries de la ciutat, per la qual circulen més d’11.000 vehicles diaris.

No ens oblidem, però, que no és l’únic pas a nivell de la línia de FGC d’Igualada a Martorell. L’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat ja va incloure el 2019 dins el seu pla d’actuació pels pròxims 10 anys, la supressió dels passos a nivell d’Igualada, però també de Vallbona i Masquefa…

Al mateix temps, el pressupost del govern català pactat entre ERC, PSC i Comuns, contempla una mesura del tot sorprenent i inesperada: destinar uns diners per a “estudiar” la viabilitat del desdoblament de les línies del “carrilet” de Martorell a Igualada i Manresa.

Caldrà que ens expliquin molt bé d’on ha sortit aquesta proposta i sobretot per què, quan en multitud d’ocasions, i per governs de tots colors, s’ha dit per activa i passiva que això era del tot inviable econòmicament… Precisament per això el govern “tripartit” va crear en el seu moment el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari, l’anomenat “tren gran”, que seria una solució ideal per a descongestionar l’atapeïda xarxa de Barcelona i de pas una enorme injecció econòmica per a moltes comarques. Aquí necessitem “el tren gran”, no desdoblar una línia estreta del segle XIX!