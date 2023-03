Nervis, enquestes, traïcions i rumorologia a dos mesos de les eleccions municipals a Igualada

Sempre que s’acosten eleccions, hi ha nervis. I si són municipals, s’aprecien millor. Algunes formacions realitzen enquestes, i, dels seus resultats, en circulen de seguida rumorologies més o menys dirigides. També hi ha traïcions i sorpreses. De tot això i més hi ha aquests dies en els cercles polítics igualadins.

Vuit possibles candidatures

De moment, és gairebé del tot segur que hi haurà fins a vuit candidatures. Marc Castells (Junts per Igualada-Impulsem-JuntsxCat) opta a la reelecció per assolir el quart mandat com alcalde i convertir-se en el de més anys en el càrrec en temps de democràcia a Igualada.

És el rival a batre, especialment per dues forces: ERC, l’etern rival, que ha situat l’exconsellera de Salut i actual presidenta del Parlament en funcions, Alba Vergés, com a candidata, i pel PSC, que vol tornar a ser el partit de referència de les esquerres a la ciutat, amb la fórmula inclusiva d’Igualada Som-hi i el periodista Jordi Cuadras, que repeteix com alcaldable.

Poble Actiu, amb el regidor Pau Ortínez, intentarà repetir almenys els dos regidors que compten els cupaires a l’Ajuntament, el mateix que Carme Manchón, que s’ha passat a corre-cuita de Ciutadans a Valents amb la intenció de mantenir el solitari escó aconseguit el 2019 al Saló de Sessions.

Altres tres forces han sorgit en els darrers mesos i fins i tot dies: Joan Agramunt repeteix altra vegada com a candidat del PP, en un espai on també competirà per primera vegada Vox, amb el metge Daniel Carmona, si bé encara no ha oficialitzat la seva candidatura. Els Comuns, després de la sonada ruptura amb Igualada Som-hi de la setmana passada, presentaran llista pròpia, com ja ha succeït en anteriors ocasions. Tot sembla indicar que el filòsof Rafael Moya serà el candidat.

Enquestes i llistes

Almenys tres partits (ERC, Junts i PSC, per aquest ordre cronològic) han fet enquestes d’intenció de vot sobre les eleccions del 28 de maig. Els socialistes no saben/volen explicar-ne els resultats, però de les altres dues circulen rumors més o menys fundats des de fa dies. Res és com sembla, ni pels uns, ni pels altres… però sembla que hi ha molts números que la política igualadina reculi una bona colla d’anys per mostrar una polarització molt clara de dos partits polítics, que ja s’havia vist als anys vuitanta i noranta. Veurem.

De moment, els candidats de les principals forces amaguen les que seran cares més visibles de les seves candidatures, els “fitxatges” més sonats, i també qui deixarà el govern actual de Marc Castells i un bon lloc a la llista en funció del pacte de coalició amb Junts per Catalunya, que vol posar, com és lògic, la seva gent. Una situació que provoca angoixa a les dues bandes de la taula, perquè Castells encara no ha comunicat als seus regidors qui repetirà i qui no, malgrat que alguns ja han dit que no volen continuar. Mentre, a Junts per Catalunya uns quants no s’empassen això d’anar agafats de la mà de l’actual alcalde després de tot el que ha passat en els darrers tres anys i preparen una trencadissa de carnets… Fa quatre anys, Castells es presentava al costat d’Artur Mas, Quim Torra i Carles Puigdemont… Dijous vinent, ho farà amb Xavier Trias, un altre llop solitari de la política. Això és el que hi ha.

A Esquerra, Vergés es presenta sense poder dissimular una evident divisió dins del seu partit a Igualada, que en el seu moment es va plasmar a les xarxes socials i fins i tot al Ple Municipal. Es va anunciar com a candidata més d’hora que ningú, però el fet de compaginar-ho amb la presidència en funcions del Parlament, a la qual no ha renunciat per poder tenir més temps per preparar-se a la seva ciutat, pot ser un hàndicap. El partit de Junqueras ha jugat totes les cartes a Igualada. Una aposta, avui per avui, incerta.

Soroll a Igualada Som-hi

La darrera sorpresa l’ha protagonitzada Igualada Som-hi. Quan Jordi Cuadras començava a somniar, els Comuns li han jugat una mala passada. El partit a Barcelona manava a la seva gent d’Igualada que s’oblidessin de pactar amb el PSC, i que s’havia de presentar en solitari. La conseqüència: dimissió en bloc de tota la direcció. Bona part de l’esquerra ecosocialista de la ciutat continua donant suport a Cuadras, però la nova junta gestora dels Comuns ja ha anunciat que hi haurà llista pròpia.

L’evident divisió també als Comuns sembla motivada per l’interès d’un sector d’acabar amb el control que manté la vella guàrdia del partit a la ciutat, però el cert és que l’assemblea del Comú d’Igualada ha votat recentment en reiterades ocasions mantenir el suport a la fórmula de Som-hi. El suport seguirà, de manera independent. Però els vots que recullin els Comuns-Podem poden costar-li un regidor a Jordi Cuadras… que podria ser decisiu. 