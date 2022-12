Aquest diumenge el Mercat de pagès Origen Montserrat arriba al Bruc

Demà diumenge 18 de desembre El Bruc celebra la Festa d’Hivern del Mercat Origen Montserrat. Una vegada més, doncs, la plaça del Pati de Can Casas s’omplirà de parades de productors del Parc Rural del Montserrat i d’una dotzena d’activitats per a tota la família, la majoria relacionades amb els productes de proximitat del territori. A partir de les 10h del matí i fins a dos quarts de set a la tarda, els visitants podran comprar vi, mató i formatges, oli d’oliva verge extra, i tota mena de fruites i verdures de l’horta ecològica cultivades al Parc Rural. També s’hi podran trobar els productes d’artesania local.

A més de les parades dels productors, a les 10 h del matí s’iniciarà la visita guiada “El Bruc de la Parròquia”, una ruta pel poble del Bruc que començarà al carrer Parròquia i acabarà al cap d’una hora a la plaça del Pati de Can Casas i que requereix inscripció prèvia al web www.anoiapatrimoni.cat. A les 10.30 h hi haurà una demostració d’art mural, a càrrec de Doble A Art, i a les 11 h un showcooking (cuina en directe) amb productes de Montserrat i de temporada, amb el cuiner Jordi Llobet. A les 12h es farà el Vermut de La Marató de TV3, a càrrec dels veïns i veïnes del Bruc, a les 12.30 h hi haurà Concert de Nadal amb la Banda de Música del Bruc, a les 12.45h actuació de Hip-Hop del grup de dansa Dream-on de l’entitat Activa’t, i a les 13h Concert i Ball de Swing amb Cool Cat Combo. Paral·lelament als tallers, durant tot el matí hi haurà una carpa infantil amb activitats gratuïtes d’origami, pintar dibuixos i pinta-cares, un bufó del Parc Rural del Montserrat que animarà al públic assistent a participar activament al Mercat i una gimcana del Parc Rural del Montserrat amb tastets de productes de proximitat.

A la tarda també hi haurà activitat: a les 16h Contacontes “relats de Nadal” a càrrec de De Moment Fantàstics, i a les 17h es farà cagar el tió i es durà a terme el sorteig d’un Lot de Nadal de productes gastronòmics del territori entre els participants a la gimcana i les persones que hagin comprat algun producte. El lot inclou oli d’oliva verge extra de varietat local, embotit, formatge, vi i pastís de mató de Montserrat, i també estarà a la venda per 39,50 euros a la parada de la Formatgeria Venys. Com que es tracta d’una edició limitada, es recomana encarregar-lo amb antelació a través del web parcruraldelmontserrat.cat o de l’enllaç https://bit.ly/3uwaPOY. A més del Bruc, també es podrà comprar al Mercat de Collbató durant tot el cap de setmana.

El mercat de proximitat Origen Montserrat s’inspira en els valors de sostenibilitat, i és per això que es té especial cura a l’hora de reduir embalatges, materials d’un sol ús i residus en general.

Un mercat per difondre el valor gastronòmic de Montserrat

El mercat de pagès Origen Montserrat va néixer el passat mes de juny per difondre el valor gastronòmic dels productes de proximitat propis del Parc Rural del Montserrat, amb seu al Bruc (Anoia) i a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). A més de les parades de venda directa dels propis pagesos de la zona que ofereixen els seus productes d’alta qualitat, les festes del canvi d’estació fan que la visita al mercat sigui una experiència molt més completa, ja que durant tot el matí es celebren múltiples activitats per a tots els públics.

El mercat Origen Montserrat està organitzat pel Parc Rural del Montserrat amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments del Bruc i Olesa de Montserrat. Se celebra amb periodicitat mensual al municipi d’Olesa de Montserrat (cada primer dissabte de mes), i quatre vegades l’any es fa coincidir amb una gran Festa del canvi d’estació per tal que l’experiència de visita al mercat sigui molt més completa, tant a Olesa com al Bruc