La Generalitat vol donar un cop de timó a l’Hospital davant la manca de personal i les crítiques a la gestió

Es veia venir des de fa temps, però la situació a l’Hospital d’Igualada sembla que ha arribat a tals límits que la Generalitat es veu obligada a intervenir de manera immediata. Aquesta setmana, el personal d’Urgències va fer un comunicat difós a les xarxes socials sota l’eloqüent títol “Estem esgotats” denunciant la situació interna, però el clima és molt similar en altres indrets del centre sanitari. Per acabar-ho d’adobar, des de la direcció han ampliat els torns de treball de 8 a 12 hores des d’ara fins finals de gener com a conseqüència de l’increment de casos de covid i altres malalties.

La situació ja fa mesos que es palpa i n’eren conscients en el Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), l’organisme públic que governa l’Hospital, i que presideix, en nom del departament de Salut de la Generalitat, Javier Niño. També en formen part l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia. En la darrera reunió d’aquest organisme, el mes passat, ja es va debatre aquest tema, amb explicacions del gerent del Consorci, el Dr. Ferran Garcia, que és en el càrrec des d’octubre de 2011.

Al final, però, han hagut de ser els treballadors els que hagin alertat de la situació, al mateix temps que la formació igualadina Poble Actiu, vinculada a la Cup, i immediatament després, Esquerra Republicana.

“És impossible i indigne treballar així”

“És impossible i indigne treballar d’aquesta manera, perquè qui ho acaba pagant és el pacient. No som robots”, exposa un metge. “Venen metges de fora que duren quatre dies i marxen a d’altres hospitals, gairebé ningú no dura el temps suficient per conèixer els malalts, i manquen especialistes”, ens diu una infermera, que ens demana “pregunteu quantes infermeres acabades de graduar del campus d’Igualada s’han contractat a l’Hospital”. No es tracta de reflexions puntuals, perquè preguntant a més personal, la resposta és molt similar. El darrer cas, a la unitat de Salut Mental, on ha plegat un altre psiquiatra. Gairebé una desena en un any, ens expliquen. “Imagina’t que el director metge es passa la setmana fent guàrdies, ja em diràs. Com es pot dirigir adequadament un hospital, així? És clar, no hi ha metges, i a més, molts no volen venir a Igualada, i no m’estranya. Has de preguntar més amunt”, ens diu un altre metge.

La manca d’especialistes i de metges en general és un problema evident a tots els hospitals del país. No es tracta d’un cas únic a Igualada, però sembla que aquí també hi hauria més factors que desestabilitzen encara més la situació, i es dirigeixen cap a la gestió del centre, que troben excessivament limitada econòmicament. “No és possible consolidar equips, i la gent acaba marxant perquè consideren Igualada massa lluny, o perquè no els agrada la gestió de l’Hospital i en altres se’ls paga millor. Molts han marxat a Manresa. Hi ha patologies que es prefereixen fer a fora, a Bellvitge, perquè així aquí s’estalvien diners”. Una de les gestions que han donat resultats positius és la contractació a temps parcial d’especialistes de Bellvitge, que venen uns dies a Igualada.

També hi ha casos de contractació de metges de dubtosa reputació, fins i tot foragitats d’altres hospitals, com va succeir amb un cirurgià procedent de l’Hospital de Martorell, que també va acabar sortint del d’Igualada… Es va donar el cas que metges Mir (els residents que finalitzen la seva formació en universitats de Medicina) van arribar a plantejar-se demanar una auditoria al Ministeri de Sanitat en considerar que els seus formadors no tenien el nivell prou adequat. Al final, la iniciativa no va prosperar.

Capítol a part són les ambulàncies. Moltes famílies -i pacients- es queixen del deficient servei del Transport Sanitari de Catalunya (TSC), les ambulàncies que traslladen malalts a Barcelona per proves, o intervencions quirúrgiques. “No saps mai quan tornaran. Els d’Igualada som els últims. Han arribat a tenir avis de més de vuitanta anys sols en un llit gairebé dos dies perquè no hi havia cap ambulància que els tornés a l’Hospital. Una vergonya”.

“Situació límit”

En el seu comunicat, el personal d’Urgències afirma patir una “situació límit, perllongada en el temps, de col·lapse i sobrecàrrega laboral, una circumstància que escapa de qualsevol control”, de manera que “el col·lapse és valorable per part de qualsevol usuari”.

Els treballadors reconeixen que “els pacients que requereixen d’ingrés hospitalari romanen a Urgències sense pujar a planta, restant al servei 48 hores o més, implicant això el col·lapse tant a nivell de recursos estructurals com de recursos humans per a l’atenció de les visites urgents”, i afegeixen que “no es compleixen les ràtios infermera/pacient, els temps d’espera són llargs i no sempre es proporciona reforç suficient de personal per assumir aquest augment de feina degut a les males condicions laborals”.

Com és lògic “això incrementa el risc de cometre errors i compromet la seguretat del pacient alhora que es veu afectada la qualitat dels serveis que estem donant i que els usuaris esperen trobar”, diu el comunicat. Els treballadors insisteixen que “les condicions contractuals i salarials del personal són deficients i això agreuja les cobertures de professionals i la fugida de companys a altres centres amb millors condicions econòmiques”.

Durant els darrers dies, treballadors de l’Hospital han penjat cartells amb missatges com “ens falta personal”, “urgències sota mínims”, “infermeria en lluita per unes condicions dignes” i “ajuda’ns a solucionar-ho, deixa la teva reclamació”.

Mobilització d’algunes forces polítiques

La situació ha provocat la mobilització d’algunes forces polítiques, totes les d’esquerres. La primera en fer-ho públicament va ser Poble Actiu, vinculada a la Cup, que va reclamar al CSA “prengui les mesures necessàries per augmentar el personal per poder millorar l’atenció sanitària, tant a Urgències com a altres serveis que estan patint les conseqüències de la manca de personal”.

Pau Ortínez: “la direcció no escolta”

El regidor de Poble Actiu, Pau Ortínez, ha explicat a La Veu que “els problemes de l’Hospital d’Igualada venen de lluny i el CSA no fa res per solucionar-los, i la direcció no escolta les reclamacions dels professionals sanitaris per millorar les condicions laborals, un aspecte bàsic per avançar cap a una sanitat pública i de qualitat”.

“Els darrers anys, la direcció han enfocat els esforços a reduir l’endeutament i, finalment, s’ha aconseguit reduir el deute pràcticament a zero. El problema és que això s’ha fet a costa de la dedicació del personal, no pas de la bona gestió. El problema és que tot ha girat a l’entorn de reduir el deute i no de garantir una bona atenció”, apunta Ortínez.

A més, per al regidor cupaire, “Igualada té un problema perquè no està englobada dins de cap àmbit de gestió sanitari (Penedès-Garraf, Manresa) i ha de buscar acords de col·laboració amb cada un dels hospitals de primer i segon nivell per cada especialitat. Hauríem de tenir un “partner” fix. Per ganes, voldríem que fos amb algun dels millors hospitals del país (Clínic, Bellvitge, Mar…) però qui ho ha de decidir és la Generalitat”.

Respecte els problemes de personal, “afecten aquí i afecten arreu. No pot ser que els hospitals vagin “fitxant” gent amb un model de “lliure mercat”, en que tots els Hospitals competeixen pels pocs professionals disponibles. Cal un canvi de model, en què tots els hospitals puguin tenir garantida la presència d’especialistes”.

Per al regidor de Poble Actiu “l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal i el CatSalut passen dels problemes que viu l’Hospital. Tots aquests actors són perfectament conscients que hi ha un problema i no estan fent res per solucionar-lo. Cal escoltar els treballadors, com per exemple els treballadors d’urgències, que fa setmanes que denuncien les condicions en què treballen. El problema és que l’Ajuntament d’Igualada fa bandera de l’aposta per la privatització. Els darrers anys n’hem vist un bon exemple, com el regal de 55.000€ a la Mútua d’Igualada, en bonificacions d’impostos”.

També es critica el model d’hospital “universitari”, que per a Ortínez “no ha servit per resoldre els problemes que tenim. La majoria de residents de medicina són de fora de Catalunya i expressen directament que no tenen cap intenció de quedar-se. En el cas de la infermeria, bona part dels alumnes de la universitat d’Igualada també són de fora i no tenen cap intenció de quedar-se a Igualada. Pensar que ser hospital universitari serviria per solucionar els problemes és un error”.

Jordi Cuadras: “Cal un pla de xoc”

A Igualada Som-hi, formació vinculada al PSC i Comuns, també critiquen la situació. El portaveu Jordi Cuadras indica en declaracions a La Veu que “la situació a l’Hospital d’Igualada ens preocupa i fa dos mesos ja vam traslladar internament quins són els aspectes que creiem que cal millorar per evitar la pèrdua de confiança de la població respecte el centre i també la pèrdua de motivació dels professionals que hi treballen. Cal impulsar un Pla de Xoc per evitar les mancances de personal i dèficits que això provoca en els usuaris. Quan s’estan tractant persones, no tot es pot mirar des del punt de vista econòmic, sinó que hi ha d’haver una gestió que posi al centre l’usuari i la vinculació dels professionals amb l’Hospital per consolidar equips i aconseguir la seva fidelització”.

Cuadras afegeix que “l’alta rotació que hi ha en molts departaments no va en aquesta línia ni assegura aquests objectius i això és preocupant. Per això demanem el Pla de Xoc per definir un projecte atractiu, incentivar la captació de professionals, assegurar que l’Hospital funciona amb tota la seva capacitat tractant-hi totes les patologies, operacions i proves per les quals està preparat i que la ciutadania d’Igualada i comarca confiï en el seu Hospital”.

Alba Vergés: “S’ha d’impulsar un nou projecte”

A les files d’Esquerra Republicana, l’exconsellera de Salut i ara candidata a l’alcaldia Alba Vergés ha explicat que en una trobada recent amb el nou conseller de Salut, Manel Balcells, “li vaig transmetre que cal resoldre les mancances i necessitats de l’Hospital d’Igualada, fent una aposta de present i futur, per poder garantir una atenció sanitària més personal, profunda i ràpida”. Per a Vergés, això passa per afavorir el “relleu generacional” i l’impuls d’un “nou projecte”.

Per a Vergés “els darrers anys, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha apostat per posar la prioritat en l’àmbit econòmic de l’Hospital, però ara necessitem cuidar més les professionals de la salut, afavorir i garantir que es quedin, sobretot en les diverses especialitats, millorar les seves condicions laborals i posar el focus en l’atenció mèdica a la ciutadania, oferint un millor servei”.

“Volem que l’Hospital d’Igualada torni a ser un referent, i per això cal prioritzar les persones i assegurar una millor atenció i dedicació als pacients. Per això proposem un canvi d’enfocament, que doni oportunitats i resolgui problemes”, recalca”.

Malgrat demanar des de La Veu el punt de vista del govern municipal, de la formació Junts per Igualada, no han cregut oportú fer-ne una valoració en aquest moment.

La Generalitat admet que “cal revisar” la situació a l’Hospital i que farà els “ajustos necessaris”

Arran de les denúncies del personal d’Urgències de l’Hospital i després que ERC, actual formació de govern a la Generalitat, hagi anunciat que havia traslladat la situació al departament de Salut que encapçala el conseller Manel Balcells, La Veu s’ha posat en contacte amb la conselleria aquesta mateixa setmana.

Fonts oficials del departament han explicat que “al govern de la Generalitat som conscients des de fa temps de la situació que hi ha a l’Hospital d’Igualada”, i, de manera escarida, apunten que “aquesta situació s’ha de revisar i podem assegurar que farem els ajustos necessaris”, expliquen, sense especificar quina classe d’ajustos seran, ni tampoc quan es faran.

Aquest anunci es produeix dos mesos després que el Dr. Balcells, ripollès de naixement i exdirector mèdic de l’Hospital de Granollers, s’hagi fet càrrec de la conselleria de Salut després de la desfeta del pacte de govern entre ERC i Junts per Catalunya a la Generalitat.

També recentment s’ha produït un canvi en la gerència i la delegació de la conselleria de Salut a les Comarques Centrals, amb l’entrada d’Olga Oms, fins fa poc temps Delegada a l’Anoia del departament