Aprovaries els exàmens de la selectivitat? Prova-ho i avalua’t tu mateix

Aquest dijous a la tarda finalitzarà la selectivitat 2022, que ha tornat al format prepandèmia de tres dies. Des de ja fa uns anys, poc després que s’acabin els exàmens la Generalitat els publica, amb les seves solucions. Això serveix no només als alumnes que acaben de fer-lo per confirmar si han encertat o s’han equivocat, però també permet a la resta de ciutadans de saber el nostre nivell en algunes matèries. Així doncs, us proposem fer algun dels exàmens de la selectivitat d’aquest any. Els aprovaries?

Exàmens dimarts

Exàmens dimecres

Llengua catalana i literatura (Examen | Correccions) Ciències de la terra i medi ambient (Examen | Correccions) Fonaments de les arts (Examen | Correccions) Grec (Examen | Correccions) Matemàtiques aplicades a les ciències socials (Examen | Correccions) Disseny (Examen | Correccions) Economia de l’empresa (Examen | Correccions) Literatura catalana (Examen | Correccions) Química (Examen | Correccions) Tecnologia industrial (Examen | Correccions)