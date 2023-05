Continua l’empat entre Toni Bou i Jaime Busto després del trial del Japó

A les instal·lacions del circuit de Motegi, situat a un centenar de km de Tòquio, es van disputar dos trials més puntuables pel campionat del mon a l’aire lliure.

I a l’igual que en els trials d’Espanya i Portugal, tant Toni Bou, amb Montesa, com Jaime Busto, amb GasGas, es van emportar un triomf cadascun, continuant així la igualtat al capdavant del campionat, empatats a tres victòries.

En el trial del dissabte es va imposar el pilot pierenc i en el del diumenge el pilot basc. Des de la lluita entre Raga i Bou de fa molts anys, l’actual campionat recupera una dimensió molt beneficiosa, doncs guanya en interès després de les aclaparadores temporades fins ara del pilot anoienc.

Al finalitzar el trial japonès, Bou comentava: “Aquesta carrera sempre és especial perquè és la ‘casa’ d’Honda i guanyar al Japó és molt important per a nosaltres. Dissabte les zones estaven difícils, però en la segona volta es van assecar i el nivell de dificultat va baixar. Súper content amb el resultat final. Diumenge ha estat un dia complicat per a nosaltres. Hem tingut dos cincs per parar, he comès molts errors. Al final de la segona volta hem tingut l’oportunitat de lluitar per la victòria i hem quedat empatats, però pel temps hem fet segons. En la pròxima carrera toca estar molt concentrats perquè el campionat està molt ajustat, no cometre errors i treure la nostra millor versió”.

Pel que fa al pilot Àlex Canales de La Pobla de Claramunt, amb la Sherco, va fer un molt bon trial japonès a TR2, aconseguint la sisena posició el dissabte i la catorzena el diumenge, i està en el sisè lloc a la classificació general.