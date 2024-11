Amnèsia o tenir cura de la gent gran, al Teatre Municipal Ateneu

Diumenge 24 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu es representarà Amnèsia. La Sala Trono i el Teatre Nacional de Catalunya han produït aquesta comèdia negra del dramaturg argentí Nelson Valente sobre les dificultats d’entendre’s entre els diferents membres d’una família a l’hora d’enfrontar-se al fet que la mare, puntal de la família, necessitarà ajuda a partir d’ara perquè ja no podrà viure sola.

L’obra traduïda per Joan Negrié, que també n’és intèrpret, està protagonitzada per Mercè Arànega, Màrcia Cisteró, Míriam Iscla, Victòria Pagès i l’actor igualadí Biel Rossell Pelfort . L’escenografia i el vestuari són del montbuienc Albert Pasqual, la il·luminació de Ganecha Gil, el disseny de so de David Solans i Pau Ferran és l’ajudant de direcció.

Amnèsia

En un poble de Catalunya, una família planifica passar un cap de setmana junts a la casa on viu la Griselda (Míriam Iscla) amb la seva mare, la senyora Josefina (Mercè Arànega) que no vol (o no pot) enfrontar-se a la realitat i decideix viure dins de la poesia. Els seus altres dos fills són el Marcel (Joan Negrié) i l’Eulàlia (Victòria Pagès) que també venen amb les seves parelles: la Cèlia (Marcia Cisteró) i el Sam (Biel Rossell). Una pregunta empesa per un desig personal provocarà un caos: ‘Algú pot quedar-se un temps amb la mare?’ En aquell moment apareixen l’egoisme, el masclisme i la mentida, generant un moment insostenible que els portarà a un final inesperat.

Amb un humor negre i corrosiu, Valente ens planteja un tema delicat però inevitable: i ara, qui cuida la mare? Per a ell: “El pas del temps, les il·lusions perdudes i tot allò que forma el desafiament de la vida, quan ja no som joves, ens atrapa en la trampa de la ‘comoditat’, d’un record selectiu, d’escoltar allò que ens deixarà més tranquils i oblidar-nos de la resta. Però tard o d’hora aquesta veritat sempre apareix”.

Venda d’entrades

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala c. Garcia Fossas, 2) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Durant la setmana de l’espectacle, els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.