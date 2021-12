“Amb un tractament adequat i un entorn favorable es poden superar les limitacions del trastorn mental”

Entrevista a Montserrat Garcia Ruiz, presidenta de l’SMC Anoia

Soc presidenta de l’entitat des de 2016, vaig participar com a vocal en una etapa anterior, i he exercit de voluntària de la mateixa. Jubilada i amb un fill amb trastorn mental

Qui sou SMC Anoia? Com i quan es va crear?

SMC Anoia és una entitat sense ànim de lucre que van fundar pares, mares, familiars de persones amb algun problema de salut mental, l’any 1998. La seva prioritat en la creació va ser la voluntat de trencar amb l’aïllament que vivien els seus fills i filles que tenien problemàtica en salut mental

Quins serveis oferiu?

El nostre principal servei és el club social que atenem a persones amb problemàtica de salut mental de 18 a 65 anys. A més, tenim grups de suport a famílies i projectes transversals com són l’Apodera’t per dones i el Club de joves de 18 a 30 anys. Paral·lelament, participem a Ràdio Nova de Vilanova del Camí amb el nostre propi programa “Positivament ràdio” fet per els propis participants de la nostre entitat. I no ens oblidem de l’esport, amb el nostre equip de futbol inclusiu amb la Unió esportiva Anoia i la Fundació Àuria.

Què és el Club Social Aidar? Quines activitats duen a terme?

És un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i trencament de l’estigma social.

L’objectiu principal és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i organització del temps lliure de les persones que hi participen, per tal de promoure un increment de l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.

Com arriben les persones a la vostra entitat?

Són derivades d’altres dispositius assistencials tant sanitaris com el centre de dia o el CSMA (Centre de salut mental d’adults) com de la xarxa municipal i comarcal de serveis socials

Des de Salut mental Anoia també doneu suport específic als joves? A partir de quina edat? Teniu contacte i col·laboració amb els centres educatius?

Com hem comentat abans, tenim un projecte de joves específic, que ocupa des de els 18 als 25 anys. S’ofereix un acompanyament en el projecte de vida de la persona, treballant individualment i en grup per l’autonomia i per l’ocupació del seu temps lliure. En centres educatius hem començat a fer tallers de conscienciació en salut mental amb molt bona acollida.

Com podríem definir la Salut Mental? I què són els trastorns mentals?

Segons la OMS (Organtizació Mundial de la salut), la salut mental és un estat de benestar on la persona realitza les seves capacitats i és capaç de fer front a l’estrès normal de la vida, de treballar de forma productiva i de contribuir a la seva comunitat.

Els trastorns mentals es defineixen com una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, aprenentatge, llenguatge, etc.

Enguany la Marató de TV3 està dedicada a la Salut mental, reivindicant-la i fent-la visible? Per què creieu que sempre s’han invisibilitzat els problemes de salut mental?

La resposta és clara: l’estigma. Arrel del Dia mundial de la salut mental d’enguany, van tenir l’oportunitat en aquest mateix diari de posar de manifest aquest fet amb un article escrit per el nostre director Fran Fernàndez. L’estigma, en general, fa referència a l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones, les quals passen a ser vistes, pensades i tractades a través d’un prisma construït a força de prejudicis i manca d’informació. L’àmplia majoria de persones amb un trastorn mental és capaç de participar en espais comunitaris, laborals i socials… i les dificultats derivades d’aquest, no disminueix ni deteriora les facultats mentals d’una persona, sinó que les altera de forma esporàdica. Amb un tractament adequat i un entorn social i familiar favorable, una persona pot superar les limitacions del trastorn mental, treballar, mantenir relacions socials, cuidar els seus fills, etc.

La societat tendeix a estigmatitzar les persones que pateixen aquest tipus de trastorns. Què es pot fer per erradicar aquests prejudicis que molta gent té?

Parlar de salut mental. El fet de parlar-ne ajuda a reduir l’estigma i la discriminació. Escoltar que és normal tenir un problema de salut mental de mà de qui el té, ajuda a trencar estereotips. I com més parlem de salut mental, més fàcil ens serà buscar ajuda quan ens trobem malament i necessitem suport.

La pandèmia de la covid-19 ha fet sortir a la llum més problemes de salut mental que potser estaven latents?

Ha estat una circumstància que ha fet aflorar algunes problemàtiques latents és cert, i ha contribuït a una major visibilitat d’aquest col·lectiu. Confiem que les administracions endeguin polítiques de recursos adequades amb fonts de finançaments adients per tal de garantir la sostenibilitat dels diversos dispositius que vetllen per les persones amb problemes de salut mental. La salut mental és de tots.