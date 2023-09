“Als cirurgians ens agrada resoldre de forma directa els problemes dels pacients”

Entrevista a Dr. Josep Parrilla Vidal, Cirurgià cardíac de l’Institut del Cor

Sóc en Josep Parrilla Vidal, cirurgià cardíac a Centre Mèdic Teknon. Sóc fill d’Igualada i ara visc al Prat de Llobregat. Casat i amb un fill, les meves passions són la família i la cirurgia. Les meves aficions, la pesca amb mosca i des de fa uns anys, la guitarra.

D’on li ve la vocació per la medicina?

Possiblement del meu pediatre, el doctor Castells Esteve. Era aquell metge que et venia a casa, amb el seu maletí, fos de dia o de nit, i era capaç de resoldre problemes que ningú més a casa podia. La vocació per la cirurgia suposo que em va venir donada per la meva habilitat amb les mans, segurament em ve del pare que era dissenyador i un gran artesà.

Fer “mosques” per la pesca també el deuria ajudar?

A casa si una cosa ens la podíem fer, la fèiem i no calia anar-la a comprar. Tant el pare com jo hem estat pescadors amb mosca o mosquit. De ben petit ja feia mosques i suposo que això em va donar la paciència i habilitat de treballar amb les mans coses molt petites i delicades.

Ha treballat mai a Igualada?

Com a nefròleg (la meva primera especialitat) vaig treballar a l’antic hospital uns anys durant els quals vaig viure l’experiència del trasllat al nou hospital, que es va fer amb gran mèrit en un sol cap de setmana. Tot i això, jo volia ser cirurgià i em vaig tornar a presentar a l’examen MIR. Vaig fer la meva segona especialitat, cirurgia cardiovascular, a l’hospital Miguel Servet de Saragossa i en acabar, vaig tornar a Catalunya, on hi tinc la família, al Centre Cardiovascular Sant Jordi. Amb el temps aquest centre es va integrar al grup Quirónsalud, i ara desenvolupo la meva tasca a Centre Mèdic Teknon.

Vosté treballa a Quirónsalud Teknon. Es difícil d’arribar-hi?

Aquí hi ha totes les especialitats mèdiques, fins i tot les més complexes. En el nostre cas, fa uns anys el grup va decidir muntar un quiròfan híbrid per donar servei a tota la cirurgia cardíaca del grup hospitalari a Catalunya. El quirófan híbrid permet intervenir pacients de manera combinada, empreant les tècniques obertes més tradicionals i a la vegada les tècniques endovasculars més novedoses (a través de l’interior del vasos sanguinis i dirigits per raigs X). Per la gran inversió que requereixen, aquests tipus d’instalacions no estan disponibles a tots els centres i Quironsalud va apostar per construir el primer a Centre Médic Teknon.

Ha evolucionat molt la tècnica quirúrgica cardiovascular?

La cirurgia cardíaca ha evolucionat molt, tant en tècniques no invassives com en la millora de la cirurgia oberta. Anys enrera la cirurgia cardíaca era qüestió de “caixa o faixa”, en intervencions perllongades i recuperacions llargues i doloroses per al pacient. Cirurgies amb molt consum de sang i mortalitats elevades. Actualment gràcies a les millores tècniques en la cirurgia i també a la millora de les cures que reben els pacients en el postoperatori, s’ha evolucionat cap a una cirurgia menys agressiva, més tolerable per al pacient, amb un menor risc i per tant assequibles a persones d’edats més avançades.

És assumible el risc d’operar a una persona d’edat avançada?

Cal sempre individualitzar els casos, hi ha gent gran que està molt bé i joves que estan molt malament. Actualment les escales de risc ja no valoren únicament l’edat cronològica com a factor determinant sinò que cada cop intentem més establir quina és la fragilitat biològica del pacient. Hi ha casos que, si no operem el pacient, morirà. En aquests casos, encara que el risc sigui alt, cal valorar d’una manera multidisciplinar la intervenció.

Quins són els trets diferencials del Servei de Cirurgia Cardíaca d l’Institut del Cor de Teknon?

Al nostre servei i gràcies, entre d’altres coses, al programa Smart Cardiac Surgery, dissenyat i implementat pel meu cap i mentor doctor X. Ruyra Baliarda, hem passat a fer una cirurgia mínimament invasiva en la majoria de casos, majoritàriament reparadora de les pròpies vàlvules del pacient quan això és possible i amb una de les tases de transfusió més baixes del país. La majoria dels nostres pacients surten extubats del quiròfan i també la majoria poden marxar de l’hospital a la setmana de la intervenció. Hem de destacar el tret diferencial de ser un dels pocs equips de cirurgia cardíaca del país que porta a terme procediments transcatèter, tant per substitució valvular (TAVI) com per tractament de patologia de l’aorta intratoràcica. Des del nostre equip donem també resposta a totes les necessitats relacionades amb l’implant i explant de dispositius d’estimulació cardíaca de totes les complexitats (marcapassos amb i sense cables, desfibriladors implantables i resincronitzadors cardíacs).

Cal donar confiança al pacient que s’ha d’operar del cor a Teknon?

La cirurgia cardíaca ha millorat molt i tots els equips de cirurgians tenen previstes les contingències que es puguin donar. Avui en dia ja no tot es obrir el pit i parar el cor. Actualment estem vivint el gran boom de les tècniques endovasculars poc o gens invasives però si apareixen complicacions l’avantatge del cirugià enfront del clínic és que sempre podrà afrontar el problema de manera inmediata amb les técniques quirúrgiques clàssiques. Operar-se del cor és un cop a la vida, cal buscar per posar-se en les millors mans i si cal, fer kilòmetres. Al Servei de Cirurgia Cardíaca de Quirónsalud Teknon cuidem molt l’experiència-pacient durant tot el procès, tant és així que obtenim any rera any els millors indicadors del grup a tot el país.

És molt estressant entrar en un quirófan de cirurgia cardíaca?

Als cirurgians ens agrada resoldre d’una manera directa els problemes dels pacients. Si ens estressèsim no podríem operar, som professionals de la nostra feina. Potser, si el pacient és molt proper o un familiar i no t’hi veus amb cor, és millor que li passis a un col.lega de confiança per tal de garantir un bon resultat. Al nostre Servei s’individualitza cada cas adequant les capacitats dels cirurgians a les necessitats de cada pacient.