És moment de revisar la vista als infants. Quan? On? Com? Per què?

La infància és l’etapa en què els infants estan en ple desenvolupament i aprenentatge. Durant aquests primers anys de vida, la vista sol ser un dels sentits que sovint presenta més problemes per això cal revisar-la per prevenir i actuar davant de qualsevol alteració visual.

Des d’Òptica Rodrigo recomanem realitzar revisions visuals als infants cada any encara que no hi hagi cap simptomatologia per prevenir problemes oculars tant freqüents en infants com:

Estrabisme

Alteració en l’alineació dels ulls que provoca que es desviï un ull, o tots dos, i per tant no mirin simultàniament el mateix punt (visió binocular).

Ambliopia

Consisteix en la baixa visió d’un ull a causa d’una mala coordinació amb el cervell. És a dir, el cervell rep informació de pitjor qualitat per part d’un dels ulls, de manera que dona preferència i estimula molt més a l’ull que hi veu millor. I l’altre, acaba tornant-se “gandul”.

Miopia

Els objectes llunyans es veuen borrosos.

Astigmatisme

Tant els objectes llunyans com els propers, es veuen borrosos.

Hipermetropia

Els objectes propers es veuen borrosos.

Tots són problemes oculars que si no es detecten i es tracten, poden afectar l’aprenentatge i el rendiment escolar del nen o nena. En aquest sentit, el mes de setembre és un bon moment per fer-se una revisió de la vista perquè és quan es torna a les rutines diàries, a l’escola, a la feina.

Quina és l’edat recomanada per fer la primera revisió ocular?

Hem de dir que el sistema visual d’un infant es desenvolupa fins als 7 o 10 anys. Per tant, a partir d’aquesta edat és més complicat millorar la visió d’un nen si prèviament el seu problema no ha estat tractat.

El més aconsellable és que a partir dels tres anys, es faci la primera revisió a l’optometrista, i a partir d’aquesta edat fer revisions cada any. Ara bé, en cas que la família o els professors observin qualsevol símptoma anormal és important demanar hora per a fer una revisió.

A Òptica Rodrigo realitzem exàmens visuals infantils. Es tracta d’una prova per avaluar l’agudesa visual de l’infant, on s’examina la visió de lluny i de prop, la coordinació ocular, l’acomodació de la vista, la visió binocular, la percepció dels objectes 3D i la visió del color.

Al finalitzar, i amb els resultats a la mà, l’optometrista dona una valoració de la salut visual del nen/a, i en cas d’haver detectat algun problema, es recomana seguir un tractament determinat.

Com a òptica clínica, també estem especialitzats en control de miopia infantil. Oferim un mètode efectiu i no invasiu que redueix la progressió de la miopia infantil (fins a un 60%). Es tracta d’un tractament amb l´ús de lents oftàlmiques (vidres per ulleres graduades), dissenyades exclusivament per reduir la progressió de la miopia infantil.

Per realitzar una revisió visual infantil demana hora a través de la nostra pàgina web

(www.opticarodrigo.com), per whatsapp 621 24 34 51, trucant al 93 804 76 47 o vine a la nostra òptica (Rbla. General Vives, 15, Igualada).

Cuida la teva salut visual i la dels teus infants!