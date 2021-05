Al CB Igualada li sobren 5 minuts acabar donant la sorpresa

Tot i anar 35 minuts del partit per davant, l’AnyTime Fitness CB Igualada no va poder donar la sorpresa i va caure eliminat contra el Roser en el primer partit de la Final a 8 per aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2. Les igualadines van sortir molt endollades al partit, amb una gran defensa i força encert en atac, que les permetia arribar al final dels primers 10 minuts amb un bon avantatge, 6-17.

A partir del segon quart, però, l’atac igualadí es va començar a encallar i les de Barcelona van començar a retallar distàncies. Tot i això, les defensa igualadina seguia donant la talla i això permetia que arribessin al descans amb el marcador encara a favor, 21-27.

Els problemes en atac van seguir en el tercer període, en què només van poder anotar 8 punts i això feia que el marcador s’ajustés encara més quan s’encarava el tram decisiu del partit. Així doncs, s’arribava al final del tercer quart amb un mínim avantatge per les blaves, 34-35.

I a l’inici de l’últim període, l’equip entrenat per Sergi Alamillo treia caràcter i amb un parcial de 0-5, tornava a ampliar les diferències fins els 6 punts. A partir d’aquí, però, es van tornar a apagar les llums de l’atac igualadí, que en els darrers vuit minuts només van aconseguir anotar quatre punts. Això ho va aprofitar l’equip barceloní per apuntar-se un parcial de 18-4 en aquest tram final de partit, amb dos triples sobre la botzina de possessió que van fer molt mal a les igualadines, que no van aconseguir remuntar el partit en els últims minuts. Al final 52-44, derrota d’un conjunt igualadí que acaba així una gran temporada.

L’entrenador igualadí explica que “l’equip va lluitar fins al final i va treballar molt bé, però anotant només 44 punts era molt difícil guanyar, ens va faltar l’encert que havíem tingut en els altres partits”. Això sí, Alamillo comenta que, a l’equip “estem contents i orgullosos d’arribar on hem arribat i ho intentarem repetir la propera temporada”