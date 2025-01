L’Ajuntament augmenta el nombre de persones inserides al mercat laboral i farà més cursos de formació

L’Ajuntament ha fet balanç de les dades del servei d’Ocupació de l’any passat, a través del Servei Local d’Ocupació i l’Oficina Tècnica Laboral, que atenen a persones que tenen algun tipus de trastorn mental de tota la comarca. Una de les dades més positives d’aquest balanç anual és el de persones que s’han inserit aquest 2024 que han estat un total de 389. Aquesta dada puja significativament respecte l’any 2023 (en van ser 323) i s’incrementa en 66 persones.

El regidor de Dinamització Econòmica Jordi Marcé ha explicat que “aquesta és una bona dada que respon al contacte constant amb el sector empresarial per adequar i formar als demandants de feina en aquelles posicions i coneixements més necessaris en els diversos sectors”. La taxa de cobertura de llocs de treball del Servei Local d’Ocupació és d’un 52%. El servei d’ocupació ha sumat aquest 2024 un total de 628 noves persones que s’han inscrit per buscar feina, formar-se o millorar la seva posició laboral actual.

El passat 2024, des del servei d’ocupació s’han fet un total de 2.290 accions que inclouen serveis com ara Orientació individual, entrevistes ocupacionals, accions d’orientació grupal, sessions d’acollida o seguiment de persones en cerca de feina. Marcé ha volgut destacar, també, els bons resultats dels programes d’orientació per a col·lectius específics com el programa Atenea, en aquest cas dirigit a dones, que ha assolit un 70% d’inserció entre les participants. També el cas del Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil, dirigit específicament a joves, des del qual s’han atès a 223 joves dels quals s’ha aconseguit una inserció del 36% i un 20% de persones han retornat al sistema educatiu.

S’han format a un total de 86 persones amb cursos professionalitzadors de llarga durada i amb pràctiques a empreses incloses, és a dir que estan orientats directament a la inserció laboral.

Marcé ha explicat que per aquest 2025 hi ha prevista una inversió total en formació de més de 620.000€. En aquest sentit es repetiran cursos amb èxit ja realitzats com ara el de Certificat Professional d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i en modalitat Dual, curs d’Operari/a de magatzem i carretoner, i curs de reactivació laboral per persones diagnosticades amb trastorn mental.

I com a novetats, destaque el Certificat Professional en Activitats de Gestió Administrativa basat en la innovadora metodologia SEFED (Simulació d’Empreses) S’iniciarà el 19 de febrer de 2025 i finalitzarà el 14 de novembre de 2025, ofereix una formació pràctica de 928 hores, incloent 80 hores de pràctiques en empreses reals, 100% subvencionada. Marcé ha explicat que aquest curs innovador “compta amb la metodologia SEFED (aprendre practicant). Es caracteritza per la seva orientació pràctica, on els participants aprenen mitjançant la simulació de situacions reals de treball en una empresa fictícia creada a l’aula. Permet als alumnes adquirir competències en gestió administrativa de manera activa, sense classes teòriques tradicionals, contribuint així a reduir la bretxa entre la formació teòrica i la realitat laboral.

L’alumne pot treballar en els diferents departaments i processos d’una empresa en funcionament en un mercat virtual creat per una xarxa 7.500 empreses simulades a tot el món”.

L’altra novetat és el curs de dependent/a i gestió de botigues de moda i confecció fruit de la demanada del comerç local i la falta de professionals qualificats en el sector del retail. La formació és en el marc del programa Anoia Activa, i s’iniciarà al març fins al juliol. La data màxima d’inscripció és el 12 de març. És orientat a persones que estan a l’atur,compta amb 15 places i és 100% subvencionat.