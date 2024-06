Aigua de Rigat vol apujar un 9% el preu de l’aigua, i el govern de Marc Castells s’hi oposa

Convoquen d'urgència un ple extraordinari per divendres, davant la petició de revisió de preus.

Aquest divendres, 28 de juny, tindrà lloc un ple extraordinari on es debatrà la sol·licitud de revisió de tarifes del subministrament d’aigua proposada per la societat Aigua de Rigat S.A. L’empresa planteja unes noves tarifes que suposen un increment mitjà dels abonats del 9,05% respecte les tarifes vigents.

El grup municipal de Junts per Igualada, que encapçala Marc Castells, ha anunciat que es mostra “contrari a aquest increment tarifari ja que considera que la proposta de pujada presentada no afecta al servei de qualitat de l’aigua, i que per tant, ara són moments de contenció“. El portaveu de Junts per Igualada, Miquel Vives, ha afirmat que “quan la puja de la tarifa afecti al servei d’aigua dels igualadins i igualadines, actuarem amb responsabilitat”. Per aquest motiu, el grup votarà en contra d’aquesta proposta d’augment de preus que no s’han modificat des del gener del l’any 2016.

El portaveu de Junts per Igualada, Miquel Vives, ha assegurat que “tenim una de les xarxes més eficients del país, amb molt poques pèrdues, i usem aigua freàtica no potable per a rec. Som conscients que els serveis de qualitat tenen un cost que cal assumir, però considerem aquest increment innecessari en aquest moment”.

Rigat argumenta l’actualització principalment per l’increment de costos de personal i l’increment del preu de l’energia elèctrica. La proposta presentada inclou noves tarifes socials i rebaixes per a reparacions de fuites.