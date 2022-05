Acceptar és resignar-se?

És una pregunta important. Acceptar alguna cosa és igual que resignar-se?

Potser és una pregunta filosòfica. Jo no ho veig així. Lluites per no estar malament. Et diuen que la situació és la que és i que no pots canviar-la. Has d’acceptar-la.

Diuen que no pots nedar a contracorrent. Que si no acceptes el moment que vius i lluites contra ell llavors no seràs feliç.

Hi ha moltes dites i refranys sobre acceptar les coses. Sobretot, una malaltia. Per a mi acceptar-la no és el mateix que resignar-se. Clar que després de viure molt de temps una situació és fàcil rendir-se. De totes maneres, vull creure que tenir la il·lusió de poder o intentar canviar les coses no és dolent. Estic totalment d’acord amb acceptar allò que no pots canviar. D’aquesta manera evitaràs patir. Mantenir una petita flama viva, un desig que algun dia aquesta situació pugui canviar, si no és obsessió pot ser bona.

El món avança amb passes de gegant. En l’àmbit de la medicina els assoliments que s’estan aconseguint són inimaginables. Pròtesis que pots moure amb la ment, persones que poden tornar a caminar, persones amb Parkinson que poden tornar a menjar soles. Repeteixo, crec que mantenir una petita flama sense obsessionar-se pot ser bo. Posats a posar refranys, “L’esperança és l’últim que es perd”. Canviem resignar-nos per esperar que arribi el moment adequat?

Albert Einstein deia: “La ment és com un paracaigudes, només funciona si s’obre”. Per tant… obre la teva ment. Ho sé, una cosa és dir-ho i l’altra fer-ho.

Us donaré unes pistes de com obrir la ment per a motivar-se, per a carregar-se d’energia, per a emprendre. Després és tan senzill com buscar les mateixes fórmules, però en la direcció en la qual vulguis obrir la teva ment. Us donaré exemples de llibres que us obriran la ment en la direcció que abans esmentava. L’alquimista, 100 impulsos positius. El millor venedor del món.

La part de la història és estupenda. La de vendes si no us agrada, no la llegiu. Buscar vídeos de motivació, fòrums, blogs. Anar a conferències, per exemple ara mateix si busqueu “Ments expertes” trobareu vídeos i conferències excepcionals.

Algun banc també ha publicat conferències molt interessants. Per exemple, si busqueu “Tot el que em van ensenyar els nens. José Antonio Fernández Bravo, mestre” veureu un vídeo per a reflexionar i riure, us asseguro que val la pena.

Quan busques obrir la teva ment en una direcció, fins i tot pots descobrir pel·lícules com “El guerrer pacífic” o “A la recerca de la felicitat”, pel·lícules basades en fets reals.

Descobreix la teva pròpia fórmula i obre la ment.

Et sorprendràs i gairebé segur que descobriràs noves parts del món.