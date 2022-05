Aquest cap de setmana arriba al Teatre de l’Aurora Els Secundaris, un homenatge als actors i actrius que no es recorden. El nou espectacle de Els Pirates Teatre protagonitzat per Laura Aubert i Bernat Cot. L’espectacle es podrà veure a Igualada abans d’estrenar-se al Maldà de Barcelona. Aquesta és la història d’una actriu i un actor secundaris que comparteixen, en una cameta de teatre, el neguit abans d’estrenar. Anirà bé o no anirà bé l’estrena? Ells dos faran el possible perquè sigui així. Però els secundaris quina importància tenen en una producció, fins a quin punt poden canviar alguna cosa?

Qui se’ls escoltarà? Potser pensen que són els protagonistes d’aquesta història… però realment ho són? Poden aspirar a ser protagonistes d’alguna cosa? Aquesta història és un homenatge a tots aquells actors i actrius que no són recordats, que han format part de la nostra història però ningú els ha mirat. Dels del passat, dels del present i dels del futur… perquè tot plegat ha canviat gaire?

Els Pirates Teatre celebren aquesta temporada 20 anys sobre els escenaris amb gairebé 30 espectacles a l’esquena. La companyia, que des del 2013 gestiona El Maldà de Barcelona, ja ha visitat l’Aurora en altres ocasions amb exitoses produccions com El bon policia o Les dones sàvies.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Els secundaris tindran lloc el divendres 20 i el dissabte 21 de maig a les 20 h i el diumenge 22 de maig a les 19 h. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.