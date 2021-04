A tocar dels tres punts

SD HUESCA 2

CF IGUALADA 2

Les blaves visitaven terres aragoneses mentalitzades de la transcendència d’un duel directe, clau pel futur del conjunt igualadí a la categoria. La tensió i importància de l’enfrontament es va traslladar al terreny de joc, on durant els primers quaranta-cinc minuts no hi va haver grans jugades ni ocasions de gol. Cap dels dos equips volia arriscar amb pilota i buscaven atacs directes, el que provocava moltes pèrdues de pilota.

Amb aquesta tendència, cada equip va tenir una ocasió de gol. Primer van ser les locals, que van rematar desviat una passa endarrere. I minuts més tard, la portera aragonesa desviava a córner un gran xut igualadí. S’arribava al descans amb l’empat a zero inicial.

La segona meitat va ser molt similar, en què el conjunt igualadí no va sortir gaire endollat, però al minut 56, Sònia es va quedar sola davant la portera i va definir per avançar a les anoienques.

En aquest moment, l’equip local va seguir insistint i van marcar l’empat, a falta de vint minuts. El gol va servir de revulsiu i en una jugada aïllada, després d’una rematada de Marina, les locals s’introduïen la pilota al fons de la xarxa. A falta de deu minuts, les blaves es tornaven a posar per davant.

L’equip tenia el duel controlat, però en una falta a la frontal de l’àrea, les locals feien un autèntic golàs, per empatar el partit.

El pròxim cap de setmana, les blaves reben al Collerense B, a Les Comes, un partit en el que s’haurà de sumar per seguir lluitant per la permanència.