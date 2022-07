A Artèria, “IN-CERTESES”, de Lourdes Fisa, una vegada més excepcional…

Una vegada més, Artèria, i fins al 30 de juliol, ens convida a contemplar el talent creatiu de Lourdes Fisa. Això és, la seva creativitat artística de Fisa ens proposa de moure’ns en diverses esferes de l’univers plàstic, la pintura i el gravat –sobretot- estètiques que s’embolcallen d’un intel·ligent domini de la cultura i dels processos d’instal·lació artística. Al capdavall, des d’un àmbit especialment experimental i d’un llarg procés d’investigació, aquesta simbiosi de recursos tècnics i disciplines artístiques convenen a confeccionar un oportú diàleg artístic entre els conceptes d’espai i de temps; de fet, el que apunta a ser una autentica poètica de la imatge.

Pas a pas, l’espai Artèria ens endinsa, a través d’una encadenat d’obres, dins dels paràmetres de l’abstracció, una abstracció aconseguida gràcies al domini de la matèria pictòrica, del color, de les línies, traços helicoïdals, elements simbòlics i signes, fusionats amb alguns fragments de cartes, poesies i fins i tot figures humanes esquematitzades, que semblen allunyades de la realitat actual. De tot plegat, a propòsit d’una profunda introspecció, se’n deriva l’interès de l’artista envers un món de l’antiguitat que sembla voler ser protagonista del present, un present que no amaga una profunda fragilitat humana. En suma, aquestes abstraccions conviden realment a un diàleg entre el present i el passat, o el passat i el present, especialment a partir del controvertit llegat històric de les civilitzacions.

De retruc, i a resultes d’aquesta exposició de la Lourdes Fisa, aquests dies a la Biblioteca Central es va dur a terme la presentació del llibre “CARTES. SILENCIS. 2021”. I per a l’ocasió, el crític d’art, museòleg i historiador, Ramon Casalé, va fer una exhaustiva introducció al llibre i a l’obra del Carles Duarte, definint-lo com a poeta del somni i de l’oblit, i amb constants referents al paisatge Mediterrani, endemés de ser lingüista i fotògraf. Quant a Lourdes Fisa, aquesta va ser presentada com a una artista plàstica i visual de llarg recorregut; una dona que, de sempre, ens ha regalat una obra plena de lirisme i d’un pregon sentiment envers l’ésser humà. I, per extensió, en aquest acte, la mateixa Lourdes Fisa i el Carles Duarte van parlar d’aquesta obra i, sobretot, de com van anar construint aquest projecte literari i gràfic -CARTES. SILENCIS. 2021- a la manera d’una correspondència epistolar que, posteriorment, havia d’esdevenir una sorprenent i molt intimista publicació. Definitivament, un veritable acte de comunicació, dut a terme conjuntament per aquests tres protagonistes.

Un indispensable perfil biogràfic de Lourdes Fisa (Corbera de Llobregat, 1964) ens situa davant d’una certificada artista visual catalana, llicenciada en Belles Arts (Universitat de Barcelona) en l’especialitat de gravat i estampació, a l’any 1987; i que compta amb un sòlid perfeccionament professional realitzat respectivament a Alemanya, als Estats Units i a Anglaterra. Amb una extensa i incansable trajectòria professional, ha exposat la seva prolífica obra per arreu del món. Actualment resideix a Manresa, on hi té el seu estudi, un taller de gravat, de pintura i una sala d’exposicions; espais d’art que, des del 2011, obre al públic amb la finalitat de compartir trobades amb persones de versemblants o diferents inquietuds artístiques.