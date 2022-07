Aquest estiu no et preocupis per les taques!

Val més prevenir que curar, per això durant l’estiu has de prestar molta atenció a la cura de la teva pell per evitar l’aparició de taques!

El sol és el principal enemic de la pell durant l’estiu i el responsable de les taques més freqüents: els lentígens solars i el melasma. Els lentígens solars són taques de color marró que surten a la cara i a les zones del cos més exposades al sol, com l’escot i les mans. El melasma, en canvi, és un conjunt de taques fosques i de vores irregulars que apareixen normalment al front, les galtes i al llavi superior. Aquestes últimes són conseqüència directa del sol, però també es veuen alterades pels canvis hormonals, sigui per embaràs o per la ingesta de determinats fàrmacs anticonceptius.

Com prevenir l’aparició de taques a l’estiu?

1. Fes ús del fotoprotector solar

El protector solar d’alt espectre és el que protegeix la pell dels raigs més nocius: UVA, UVB i els IR-A, que inflamen la pell i en potencien l’envelliment cel·lular. Els efectes nocius de l’exposició solar, responsable de la pigmentació i aparició de taques a la pell, es poden prevenir aplicant fotoprotector mitja hora abans de l’exposició al sol i renovant-ne l’aplicació cada dues hores. Cal no oblidar que és igualment important aplicar-lo després de cada bany i fins i tot durant els dies ennuvolats.

2. Evita la sobreexposició al sol

Si evites jornades llargues al sol, sobretot durant les hores de més risc (12.00 i 16.00 hores), que són generalment les hores de més intensitat de radiació ultraviolada (UV), evitaràs l’aparició de taques. Recorda que també és de gran ajuda utilitzar gorra, barret o pamela amb ala àmplia i roba protectora, sobretot si la teva pell és de fototipus 1, és a dir, molt clara. Un altre element que no has d’oblidar si et trobes a la platja o la piscina durant les hores de més incidència solar és el para-sol.

3. Evita les cremades solars

Evita bronzejar-te en excés, ja que pateixes el risc de provocar l’aparició de taques i altres alteracions a la pell.

4. Presta atenció a determinats medicaments i cosmètics

Sabies que els fotoprotectors caduquen? Encara que estiguin per estrenar, cal renovar els fotoprotectors d’un any per l’altre. Caducada, la fotoprotecció perd la seva eficàcia i per tant, no et protegeix de la radiació solar.

També és important fer especial atenció a les cremes o sèrums que s’utilitzen diàriament. Hi ha cremes que portin actius amb acció despigmentant o actius exfoliants, que són totalment incompatibles amb el sol i poden provocar reaccions a la pell, com per exemple la cosmètica formulada amb retinol, gran afavoridora de cremades i taques.

Pel que fa als medicaments, cal donar un cop d’ull a tots aquells que puguin ser fotosensibilitzants: anticonceptius orals, antidepressius, antihistamínics, corticoides, i alguns laxants i diürètics. Tots ells poden produir reaccions fototòxiques i provocar picor i coïssor, a més de taques.

5. Nutricosmètica per protegir-te del sol

La nutricosmètica és el complement perfecte per reforçar la protecció de cara a l’exposició solar continuada. Aquests suplements nutricionals estan formulats a base de vitamines i antioxidants i són aptes per a tot tipus de pells i característiques cutànies.

La pell perdona, però no oblida. Tingues-ho present i gaudeix d’un estiu lliure de taques solars!