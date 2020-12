80 denúncies durant la primera setmana de desescalada a Igualada

Aquest dilluns es va complir la primera setmana de l’inici de la desescalada en les restriccions sanitàries arran de la pandèmia i de l’entrada en el primer tram de flexibilització de les normes, amb l’obertura de bars i restaurants. La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha fet balanç del compliment de les mesures a la ciutat d’Igualada

durant aquests primers dies. En aquest sentit, ha informat que la Policia Local ha interposat un total de 101 denúncies, 80 de les quals estan relacionades amb aquestes limitacions per causes sanitàries. Concretament, hi ha hagut 26 denúncies per no dur

mascareta, 11 per incompliment del nombre màxim de persones, 6 sancions a establiments per incomplir la limitació d’aforaments i 37 sancions per incomplir les restriccions de mobilitat relatives amb el toc de queda. Aquestes xifres es complementen amb 21 denúncies relacionades amb el consum d’alcohol a la via pública, dur el gos deslligat i altres sancions derivades d’infraccions de les ordenances

municipals.

Carner ha aprofitar l’exposició d’aquestes dades per demanar responsabilitat a la ciutadania. “Ve un mes de desembre ple de dates importants i tothom voldrà passar el Nadal amb els seus familiars més popers, encara que sigui en petit format, però si

volem que això sigui possible, cal que fem les coses bé i amb la màxima prudència. La Policia Local vetllarà per minimitzar els comportaments de risc, però necessitem comptar amb la col·laboració i la coresponsabilitat ciutadana”.