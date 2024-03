650 participants a la Caminada Solidària per la Inclusió a Igualada

Ha tingut dos recorreguts, un que ha resseguit tota l’anella verda i un altre que ha arribat fins al circuit inclusiu, la recaptació ha estat per AFAURIA

Un total de 650 persones han participat a la 2a Caminada Solidària per la Inclusió, que la un any més ha tingut dos recorreguts, un de 13 km que ha recorregut tota l’Anella Verda de la ciutat i que ha comptat amb 300 caminants i un de 6 km que ha arribat fins al Circuit Inclusiu de la ciutat que l’han fet un total de 350 persones.

El circuit inclusiu és un recorregut adaptat que permet que tothom, siguin quines siguin les seves limitacions pugui gaudir de l’esport i la natura. La jornada solidària ha destinat tota la recaptació per les inscripcions que tenien un preu de tres euros a l’entitat AFAURIA, (l’Associació de Famílies del Grup Àuria). L’inici de les dues rutes ha estat des de davant de Cal Maco on un any més s’ha realitzat una fira amb les principals entitats solidàries de la comarca que han pogut mostrar i visibilitzar la seva tasca i activitat.

En acabar les dues caminades que han convergit de nou a la plaça de la Creu hi ha hagut un espectacle d’animació i karaoke per tots els participants. Una cita solidària organitzada per l’Ajuntament d’Igualada, amb el suport d’AFAURIA i Àuria Grup, que enguany ha comptat amb la col·laboració d’entitats i empreses compromeses com la col·laboració de Dispiera, Aigua de Rigat o l’empresa de manteniment industrial ELM, SL.