La Pobla de Claramunt millora l’accés al nucli de Can Solà

Pròximament, es procedirà a la col·locació de la senyalització horitzontal i vertical

Aquesta setmana passada s’enllestien les tasques d’estesa del nou paviment al Camí de Can Solà, un vial de 510 metres de longitud que uneix la carretera C244 amb Can Solà, en el marc dels treballs que s’hi duen a terme per al seu condicionament.

A banda, de l’asfaltatge, les obres dutes a terme fins al moment han suposat també altres millores relacionades amb la xarxa de clavegueram i amb connexions a camins existents o entrades a camps. Pròximament, es realitzarà la senyalització vertical i horitzontal del camí donant així per finalitzats els treballs previstos.

Les obres han comptat amb un pressupost pròxim als 90.000 euros (61.000 euros aportats pel govern català a través del PUOSC i la resta per l’Ajuntament). L’actuació ve a satisfer una reivindicació històrica dels veïns i veïnes i millorant la mobilitat i els desplaçaments.

El nucli de Can Solà està format per 7 habitatges construïts entorn de la Masia de Can Solà, construïda al segle XVII conformant un dels espais amb un especial valor patrimonial del municipi. Ara, es facilita el seu accés i la mobilitat per al conjunt de persones que hi resideixen.