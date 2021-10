Capellades inicia els tràmits per la remodelació del casc antic

El darrer dimecres de setembre es va fer una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades amb un únic punt a l’ordre del dia: l’adjudicació de les obres corresponents al projecte de remodelació dels vials dels carrers d’Oló, Amador Romaní, Plaça de Sant Jaume, Canaleta, Magina Carme i part del carrer d’Onze de Setembre del municipi de Capellades.

L’alcalde, Salvador Vives, va explicar com una empresa de les presentades va quedar descartada per defectes administratius i una altra per baixa temerària. Els regidors van coincidir en destacar que aquest és un projecte llargament demanat per tots els grups ja que la recuperació del centre històric de Capellades és gairebé una urgència, que cal començar per aquests primers carrers proposats i després continuar per els altres que ara no estan detallats.

L’alcalde també va explicar que cal tenir l’obra adjudicada per tenir més punts en la valoració de la Diputació de Barcelona, que pot donar els recursos econòmics per aquest 2021, el 2022 o el 2023. Hi van votar a favor els quatre grups municipals d’ERC, VdC, JxC i el PSC i es va abstenir Ciutadans.