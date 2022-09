Entrevista a Francesc Pau i la Núria Capdevila, fundadors d’Arbre Team

Som la Núria Capadevila i en Francesc Pau, Arbre Team és un moviment d’ecologia pràctica que vol conscienciar sobre la necessitat de tenir cura dels nostres boscos. Volem que la gent prengui consciència que sí es poden fer coses útils per als nostres boscos.

A través del Brot, ensenyem a la gent a germinar, plantar i cuidar d’un arbre forestal per, un cop crescut, anar a plantar-lo a boscos i zones necessitades de Catalunya.

Què és Arbre Team? Com neix?

Arbre Team neix arran del gran incendi de l’estiu passat a la serra de Miralles-Orpinell. En veure el gran desastre provocat per aquest incendi, vam dir prou i vam decidir que era hora d’actuar.

La gent estava molt afectada per aquest fet, però al cap d’unes setmanes cadascú tornava a fer vida normal com si res hagués passat. Vam veure la necessitat de crear un producte que conscienciï i eduqui a les persones sobre tenir cura dels boscos perquè ningú s’oblidi de la seva importància.

Quines iniciatives treballeu?

Arbre Team volem actuar i aportar el nostre granet de sorra per tenir cura dels nostres boscos i involucrar al màxim de persones possibles (un món millor?). Per fer-ho, hem pensat una sèrie d’iniciatives de diferents àmbits per poder arribar a molta gent.

Un Brot per a tothom. No et passa que ja no saps què regalar en aquelles dates tan assenyalades? Doncs ara ja ho saps! El Brot és el millor regal que pots i et poden regalar. No hi ha res més bonic que regalar un arbret útil. Fes-ho per tu i pel planeta. Regala un Brot! Regal d’empresa: un Brot a l’oficina. Una idea genial per regalar tant a treballadors com a socis, clients i/o col·laboradors. Ideal per apropar-te al bosc sense moure’t de l’oficina. Molt més que un trofeu. Es tracta de premiar o obsequiar els guanyadors o participants de competicions esportives, socials i culturals amb un arbret (Brot) com a trofeu. Un nadó un arbre. Aquesta iniciativa pretén conscienciar a la població cap a una ciutat més verda. Celebrant i donant la benvinguda als nounats i als nous empadronats regalant un Brot a cada família. Team Building, reconnecta amb el bosc. Encarat a empreses o grups de persones, una jornada en equip amb actuacions pràctiques com plantar arbres i desbrossar bosc per millorar i cuidar el nostre bosc. A més de reduir la seva petjada de CO₂. Xerrades a escoles i instituts: L’educació ho és tot. Oferim una activitat educativa i pràctica per a conscienciar a les futures generacions sobre els efectes del canvi climàtic i les seves conseqüències. Expliquem la importància que té cuidar dels nostres boscos, formes d’actuar per a evitar incendis i els beneficis que aporten aquestes accions.

Com neix Brot i amb quin objectiu?

El Brot neix de la idea de fer una cosa pràctica perquè la gent s’involucri en la gestió forestal i aprengui a fer-ho.

L’objectiu del Brot és ensenyar a la gent a germinar i cuidar d’un arbre forestal que serà útil pels nostres boscos. D’aquesta manera arreles a la teva ment la llavor de ser més ecològic en la presa de decisions del teu dia a dia.

Com funciona el Brot? On podem adquirir-los?

El Brot és un lot que s’ha d’anar construint pas a pas. Quan obres la caixa et trobes amb: un sobre de terra, un sobre amb les llavors, la base de la torreta, la torreta i un targeta amb un codi QR. Per poder muntar la torreta, s’ha d’entrar al codi QR i et dirigeix a un vídeo explicatiu de la nostra web. S’ha de seguir els passos del vídeo i tindràs el teu Brot muntat amb la llavor plantada i a punt per a germinar. Entre la segona i quarta setmana veuràs l’arbret que està germinant.

Els Brots s’adquireixen a través de la nostra web arbreteam.com, instagram @arbreteam o trucant al 600 530 325, o a la Fira d’Igualada d’enguany que estarem al passeig Verdaguer.

Teniu assessorament de UE Life Climark.

Sí, participem en el projecte Life Climark que ens assessora a l’hora d’escollir els arbres més adequats segons la zona i el lloc més adient per realitzar plantacions d’enriquiment forestal. A més, es calcula la quantitat de CO₂ que es compensa segons el nombre d’arbres que plantem i, en cas d’empreses, s’entrega un certificat assegurant que s’ha plantat i compensat CO₂.

Quins beneficis aporta el Brot?

El Brot és una eina ideal per aprendre a germinar, plantar i cuidar d’un arbre forestal. És un ésser viu del qual se n’ha de tenir cura dia a dia, d’aquesta manera arrelaràs a la teva ment la llavor de ser més ecològic i les teves decisions quotidianes estaran influenciades per aquesta obra.

Quins tipus de Brot podem trobar?

A la web podreu trobar diferents tipus de llavors d’arbres forestals que faran que els nostres boscos siguin més resilients al canvi climàtic. Roures, Alzina, Servera, Moixera de pastor, Lledoner, Pi pinyoner, xiprer, així com arbres forestals com el Noguer, cirerer, magraner, perer, castanyer. Totes aquestes llavors han estat seleccionades dels millors exemplars de Catalunya per a millorar genèticament els nostres boscos.

Quina acollida està tenint el Brot i la vostra tasca?

A tothom qui li ensenyem el Brot o li expliquem el nostre projecte li encanta, ens felicita i ens dona molts ànims per continuar. Tots estem veient i patint les onades de calor, incendis i altres desastres climàtics que estan passant a tot el món. És hora d’actuar i cada cop la gent està més conscienciada.

El Brot està disseny amb productes artesans i del territori?

El Brot és un clar exemple d’economia circular. La base de la torreta és un tronc de fusta natural extret d’aclarides de boscos, un fet necessari perquè els arbres tinguin el seu espai i puguin créixer correctament.

Organitzeu activitats educatives, per a grups o empreses. En què consisteixen?

Arbre Team organitza Team Buildings encarats a empreses, on es planta arbres en una zona necessitada i es desbrossa el bosc amb excès de Biomasa.

També realitzem Festes Forestals obertes a tothom que vulgui cuidar del bosc i formar part del moviment. La gent que hagi germinat un Brot a casa durant un any aproximadament i el tinguin a punt per ser plantat, poden plantar-lo en aquestes trobades, sinó es planta arbres que Arbre Team dona per fer enriquiment forestal o reforestar una zona cremada.

A més, fem xerrades a escoles i instituts per conscienciar sobre tenir cura dels nostres boscos i on donem consells pràctics que es poden fer per ser més ecològic i pensar en el planeta.

Quins plans de futur o noves iniciatives té Arbre Team?

En tenim moltes, com per exemple, volem millorar la tradició de Sant Jordi: Un llibre, una rosa i un arbre. Volem parlar amb ajuntaments perquè junts fem Festes Forestals i aconseguir una ciutat més verda.

Us podrem trobar a la Fira d’Igualada aquests cap de setmana, oi?

Si, estarem a la Fira d’Igualada al passeig Verdaguer. Farem tallers per a que la gent aprengui a germinar un arbret i es pugui endur el seu Brot germinat cap a casa.