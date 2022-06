Vilanova permet entrada gratuïta a la piscina a col·lectius vulnerables durant l’onada de calor

Amb motiu de l’onada de calor, l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha decidit que l’accés a la piscina municipal sigui gratuït fins divendres per als col·lectius de risc. Podran beneficiar-se’n les persones empadronades al municipi majors de 65 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i menors fins als 12 anys. “Aquesta calor aixafa molt i una remullada va fenomenal”, assegura Dolors Soler, que precisament aquest dimarts compleix 65 anys.

La de Vilanova del Camí és una de les poques piscines municipals que es troben obertes, ja que la majoria ho fan a partir de Sant Joan, quan els infants ja han acabat el curs escolar. Al municipi, però, habitualment ja obren la piscina per aquestes dates. Aquest no és el primer any que apliquen la mesura de la gratuïtat de l’equipament per als col·lectius vulnerables, sinó que en els darrers cinc anys ho han fet cada cop que hi ha hagut una onada de calor.

Els usuaris valoren positivament la mesura, sobretot en un moment en què el preu de la llum està pels núvols. La Maria Pilar Caparrós i en Tomàs Gonzàlez són un matrimoni de Vilanova del Camí que han decidit acudir a la piscina aquest dimarts. Expliquen que la piscina és un “bon lloc” per passar les hores de més calor. “A casa no podem engegar l’aire condicionat perquè amb la pensió que tenim no arribem a tot”, lamenta Caparrós, que afegeix: “Hem d’anar fent filigranes. Anirem passant l’estiu amb el ventilador perquè si pagues la llum ja no pots pagar el menjar o altres coses de primera necessitat”.

També la Ruth Fernàndez ha optat passar l’onada de calor a la piscina. Ella no ha pogut entrar gratuïtament, ja que no pertany a cap dels col·lectius especials, però assegura que la piscina és el millor lloc per passar la calor. “Cada dia vinc després de dinar però avui ja he vingut al matí”, explica. La Inna també ha aprofitat el seu dia de festa per anar a la piscina. “El meu marit i jo treballem en un restaurant on passem molta calor i, per això, hem decidit passar el dia a la piscina”, explica.

Protecció Civil de la Generalitat va activar dissabte el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per la previsió de temperatures extremes, sobretot a Ponent, però també a la Catalunya Central. En aquest sentit, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús. També que es tingui especial atenció per a les persones vulnerables.