Vilanova ofereix un emotiu homenatge a la comunitat educativa

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va oferir divendres passat un homenatge a la Comunitat Educativa. L’acte, emmarcat en la quarta edició de la Festa de l’Educació, va aplegar una seixantena de persones, la majoria vinculades als centres educatius del municipi. Emili Duró va ser l’encarregat de tancar aquesta jornada, “atípica i excepcional” amb una xerrada motivacional que no va decebre ningú.

La regidora d’Educació Eva Vadillo va introduir l’acte de reconeixement a la Comunitat Educativa amb una intervenció on va posar de relleu la importància de treballar en equip per superar les adversitats. “Aquesta pandèmia ens ha posat a tots a prova: institucions, administracions públiques, centres d’ensenyament, i ciutadania… però també ens ha ofert la possibilitat de reinventar-nos, de treballar plegats i de manera coordinada, de fer pinya”, assegurava Vadillo.

En el mateix sentit es va pronunciar l’alcaldessa Noemí Trucharte, qui va aprofitar per fer balanç des que el 12 de març es va decretar el tancament perimetral de la Conca d’Òdena. Un fet que ha tingut un impacte important al territori i també als centres d’ensenyament. L’alcaldessa va destacar “la comunicació fluïda” que hi ha hagut en tot moment entre l’Ajuntament i els centres d’ensenyament, però també amb les famílies. Noemí Trucharte també va felicitar els centres vilanovins. “En un moment tan complex com aquest han treballat de manera coordinada per oferir escoles obertes i segures”.

L’acte va continuar amb el lliurament d’unes plaques commemoratives als directors dels centres d’ensenyament on l’Ajuntament els agraeix “l’esforç, la dedicació i el treball minuciós i de coordinació que han fet en el marc del confinament i que continuen fent durant aquest curs 2020-2021”.

Així mateix es van lliurar uns records a tres docents que s’han jubilat durant aquest curs escolar: Maria Josefa Susana Benedí García i Maria Isabel Gardeta Benabarre, de l’Escola Joan Maragall i MªCarmen Bermejo Casas, de l’Institut Pla de les Moreres.

“Cal ser feliç i tenir il·lusions per viure”

L’acte es va cloure amb una ponència d’Emili Duró, llicenciat en Ciències Econòmiques i Màster en Administració d’Empreses per Esade. Fa més de 35 anys que treballa com assessor, consultor i formador en les primeres empreses del país.

Duró va oferir una xerrada amb un to desenfadat i divertit però plena de conceptes i d’idees que van convidar al públic a reflexionar sobre els reptes de futur i de com enfrontar-los amb una visió positiva. Emili Duró va intentar mostrar als assistents com treure el millor de cada un de nosaltres per a no rendir-nos davant els cops que ens dona la vida.

“Cal treballar en equip i canviar el xip”, va dir Duró, que planteja deixar de parlar de problemes per començar a parlar de projectes i reptes.

Durant la conferència, Emili Duró, va posar especial èmfasi en el concepte de felicitat –generador de serotonina- en contraposició al de plaer, que genera dopamina i que poc a poc va destruint les connexions elèctriques de les neurones. “Cal ser feliç i tenir il·lusions per viure. Avui sabem que la majoria dels fracassos en la vida es donen per causes emocionals i no materials. Les persones felices i positives rendeixen entre un 65 i un 100% més que la resta”.