Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Anoia, història d’una llarga amistat

L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Anoia (ACAPS ANOIA) ha estat lligada amb projectes als campaments de refugiats sahrauís d’Algèria des de la seva fundació l’any 1996, però ja un any abans havien arribat a Igualada infants sahrauís gràcies a Creu Roja i l’Ajuntament d’Igualada. Aquest 2020, doncs, se celebra el vint-i-cinquè aniversari de la primera arribada d’infants sahrauís a l’Anoia.

La col·laboració entre Acaps Anoia i l’Ajuntament d’Igualada no s’ha interromput des dels seus inicis i l’amistat de la nostra ciutat amb el poble sahrauí i, en especial, amb la ciutat de Mahbes, no ha parat de créixer.

Acaps Anoia treballa per millorar la situació del poble sahrauí, pel seu reconeixement polític i la recuperació del seu país. Treballa als campaments prop de Tinduf a Algèria on els sahrauís hi viuen refugiats, i més específicament al campament de Mahbes. L’entitat manté un centre materno-infantil (l’última aportació que hi ha fet és un aparell d’ecografia de segona mà), ajuda els metges locals i aporta material sanitari, ulleres i altres materials als dispensaris. També té en marxa un projecte per millorar la potabilitat de l’aigua de consum.

Amb periodicitat porta a la comarca nens i nenes en edat escolar perquè coneguin el nostre entorn, rebin una bona alimentació i tinguin revisions mèdiques, i organitza grups per viatjar als campaments i que coneguin la realitat en la qual sobreviuen, a més dels projectes de l’entitat.

L’entitat busca voluntaris: info@acapsanoia.org