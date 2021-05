Vilanova col·loca 6 caixes niu i 10 refugis de ratpenats per controlar les plagues de mosquits i arnes

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb la col·laboració de GEDEN, el Grup d’Estudi i Difusió de l’Entorn Natural, ha penjat sis caixes niu per a ocells insectívors i 10 refugis de ratpenats en diferents espais verds i parcs del municipi.

La col·locació d’aquestes caixes i refugis s’emmarca en la campanya Vilanova Natura i contribueixen a l’augment d’aquestes aus que aporten molts beneficis per la ciutat i l’entorn. Per això, des de Medi Ambient no descarten anar instal·lant més caixes niu i refugis en altres espais naturals del municipi.

En els parcs de Vilanova del Camí hi ha molts arbres joves i les aus no tenen massa forats buits per a nidificar. La instal·lació d’aquestes caixes niu afavoreix el creixement d’ocells insectívors que són uns grans controladors naturals i biològics de les plagues.

El regidor de Medi Ambient, Rafael Gabarri, explica que la seva presència als arbres del municipi evita la utilització de pesticides que contaminen l’entorn, “hi ha moltes espècies d’aus que s’alimenten de larves de la processionària del pi, per exemple, i per tant, la col·locació de caixes niu en les pinedes, atenua sensiblement els seus efectes sense haver de fumigar”.

A banda de les sis caixes niu, Medi Ambient, també ha col·locat deu refugis per a ratpenats. Aquests petits mamífers voladors són els perfectes aliats per a l’eliminació de mosquits i arnes. I és que un ratpenat pot arribar a menjar, en una sola nit, una quantitat d’insectes equivalents al 50% del seu pes. En un estiu poden arribar a consumir fins a un quilo d’insectes, el que equival a mig milió de bitxets.

Els tècnics de Medi Ambient destaquen els beneficis que aporten els ratpenats en el control de malalties, “aquelles que eviten que els mosquits transmetin amb les seves picades”.

Des de Medi Ambient, amb la col·laboració de GEDEN, han editat uns díptics amb informació d’interès sobre les caixes niu i els refugis de ratpenats.

En la fitxa de les caixes niu, hi ha un QR que enllaça amb un document amb les instruccions per construir una caixa niu. Des de la regidoria valoren la possibilitat de fer arribar aquestes fitxes a les escoles vilanovines perquè es pugui treballar el tema de manera interactiva amb l’alumnat, fins i tot amb alguna activitat fora del centre.