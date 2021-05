Es redueixen a 20 els grups confinats en centres educatius de l’Anoia

El número de grups confinats en centres educatius a l’Anoia s’ha reduït un terç en només una setmana. I, en bona part, és degut al descens significatiu de classes confinades a l’Alta Anoia. Així doncs, aquest dimarts només hi ha 20 grups confinats a tota la comarca, que son el mateixos que hi havia sumant només l’Escola Alta Segarra i l’Institut Alexandre de Riquer la setmana passada. De fet, aquests dos centres educatius, aquesta setmana no tenen cap grup aïllat a casa seva. L’Institut Milà i Fontanals, amb 4 grups confinats, i l’Institut Joan Mercader, amb 3, son els centres amb més afectació per la covid aquest dimarts.

Pel que fa al número total de persones aïllades, hi ha uns 430 alumnes i professors que estan confinats a casa seva. Una xifra notablement més baixa que la setmana passada, quan n’eren uns 1.200.

Al conjunt de Catalunya s’està per sota dels 1.000 grups confinats i hi ha 24.000 persones, entre alumnes i professors, aïllats a les seves cases, fet que representa l’1,6% del total.