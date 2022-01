Vilanova avala la necessitat de controlar la velocitat amb el radar de la C244

El passat 9 de desembre va començar a funcionar amb aplicació sancionadora el nou radar de la C244. Controla la velocitat del tram comprés entre la rotonda de la Masia i la rotonda de la residència Amavir, actualment de titularitat municipal i incorporat a la trama urbana, amb les condicions de qualsevol altre carrer.

El mes de maig la reforma del Reglament General de Circulació aprovat pel govern espanyol va limitar a 30 km/h la circulació a les ciutats en totes les vies d’un sentit o doble de circulació, però només amb un carril per cada banda. Aquest és el cas d’aquest tram de la C244 on la mesura d’establir aquest límit de velocitat ha aixecat força polèmica des que es va anunciar la instal·lació d’un radar sancionador.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí podria haver establert una velocitat màxima de 40 o 50 km/h, reconeix el cap de la Policia Local de Vilanova del Camí, Daniel Monroy, tanmateix adverteix d’un “problema de seguretat de trànsit important en aquesta via, com ja van deixar palès els radars pedagògics que s’havien instal·lat amb anterioritat” que confirmaven que la velocitat s’excedeix amb escreix.

Abans d’instal·lar aquest radar sancionador, com explica la regidora de Règim Interior, Susana Gutiérrez, es van intentar aplicar altres accions preventives, no només amb els radars educatius que tenen l’objectiu de fer conscient al conductor de la velocitat, sinó també amb la senyalització, amb els semàfors i amb les bandes “que van desaparèixer a poc a poc, perquè la gent va anar traient-les sense permís i fins i tot deixant, en una ocasió, els claus, amb el perill que això implica”.

Tant la regidora com el cap policial recorden que aquesta és una zona sensible per als vianants, amb la proximitat d’una escola bressol i una de primària, el CAP, el Centre Cívic Barri de la Pau… i recentment una gran superfície comercial. Ambdós coincideixen que s’havia d’actuar “i no esperar que hi hagi una desgràcia per aplicar les mesures”.

El 30% de vehicles duplica la velocitat

Amb les dades a la mà d’una setmana i un cop analitzat el pas de 3.500 vehicles, el radar ha constatat que un 30% dels que passen per aquesta via dupliquen com a mínim aquesta velocitat. Gairebé un de cada quatre (un 24,28%) anaven entre 60 i 70 km per hora, però hi ha un 5% més que fins i tot superen els 70 km/h i concretament una quarantena de vehicles anaven per sobre dels 80 km/h -i en hores diürnes-, una velocitat que segons subratlla Gutiérrez és alarmant, perquè “els estudis de la Direcció General de Trànsit constaten que cap vianant sobreviu a un atropellament a aquesta velocitat”. De fet, com argumenta la regidora de Règim Interior, bona coneixedora en prevenció de riscos, “les dades de l’OMS estimen que el 10% de les persones atropellades a 30 km/h poden rebre ferides mortals, una xifra que augmenta fins al 80% en el cas de circular a 50 km/h”.

Gutiérrez també defensa que no hi ha cap afany recaptatori. “No és qüestió de tocar la butxaca” afegeix el cap de la Policia Local respecte a aquesta qüestió “s’han pres totes les mesures que teníem al nostre abast per conscienciar sobre el tema”. Creu que el radar suposarà un canvi i que després de justificar els motius que han portat a la seva col·locació la ciutadania prendrà consciència.