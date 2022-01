Per Armand Monléón la cara del Dakar i la creu per Àlex Haro

Quan encara no s’han disputat la meitat de les etapes, moltes han sigut les sorpreses ja sigui positives com negatives del Dakar d’enguany. A l’hora d’escriure aquestes línies, el dimecres una vegada acabada la quarta etapa entre Al Qaisumah i Riyadh, els participants anoiencs per un costat poden estar molts contents, però per l’altre banda no gens.

El pilot argentí Lucio Álvarez i el copilot anoienc Armand Monleon amb el Toyota Hilux de l’equip belga Overdrive, estant fent un Dakar sensacional. Al final de la quarta etapa la seva cinquena posició absoluta demostra la seva gran compenetració entre pilot i copilot, així com un gran domini del cotxe. Però és que fins ahir ocupaven el tercer lloc, estaven situats en el podi sens dubte tota una gesta. El pare de l’Armand també segueix el Dakar amb un camió d’assistència.

La part negativa se l’emporta el copilot Àlex Haro del pilot Nani Roma amb el BRX oficial. Si fins avui ja havien tingut algun que altre contratemps, lo d’avui dimecres ha sigut el súmmum de mala sort, amb bolcada i posteriors problemes mecànics que els descarten d’una digne classificació final.

L’altre copilot anoienc és Francesc Salisi que juntament amb Ruben Mañas copiloten a Àlex Aguirregaviria amb un camió Mercedes i que continuen en carrera, principalment fent d’assistència de l’equip FN Speed Team.

A destacar la labor dels anoiencs presents en el Dakar, Jordi Viladoms director esportiu de l’equip KTM oficial, Oriol Balcells cap de mecànics de l’equip Honda oficial, Jordi Vidal mànager del pilot qatarià Nasser Al Attiyah que juntament amb Mathieu Baumel lideren la classificació de cotxes amb el Toyota Hilux oficial, així com també la que està portant a terme el mecànic de motos Edu Roig.

Bona també la participació dels tres pilots de l’empresa Klim Twin Trail Racing ubicada a Castellolí, així el vallenc Albert Martín està situat en el lloc 64è, el barceloní Isaac Feliu enel 72è i en el 80è el tarragoní Carles Falcón, en aquest Dakar que dissabte hi haurà la jornada de descans a Ryadh la capital saudita.