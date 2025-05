La majoria de directius d’Igualada Comerç recull firmes per forçar la dimissió de Laura Llucià i eleccions

Cinc membres de la junta d’Igualada Comerç, que suposen majoria en l’actual directiva, han iniciat una recollida d’almenys una cinquantena de signatures per forçar la convocatòria d’una assemblea, la dimissió de l’actual presidenta Laura Llucià i eleccions per constituir una nova junta, tal i com possibiliten els Estatuts de l’entitat.

Els directius van demanar fa dies per burofax a la presidenta Laura Llucià de convocar una reunió urgent per decidir el futur de l’entitat, i, tot i convocar-la per divendres 16 de maig a les 9 del matí, finalment la va anul.lar hores abans de forma unilateral, provocant una crisi enorme a l’entitat, que ve de lluny. La decisió de Llucià es va publicar al whatsapp intern de la junta directiva. Dies abans fins a quatre persones (Josep Vidal, Josep Maria Calafell, Jordi Dueñas i Joan Marquillas) van presentar la dimissió com a directius.

Malgrat tot, Òscar Cuadras, Xavier Esteban, Sílvia Garcia, Mónica Aguilera i Montse Centellas es van presentar a la reunió, en entendre que la situació actual de la junta, que segons els estatuts d’Igualada Comerç ha de comptar amb 12 persones i ara només en té 9, necessita de la convocatòria d’una assemblea d’associats i eleccions. Romanen a la directiva, teòricament donant suport a Laura Llucià, Daniel Junyent, Marta Molí i Marc Morales. Es dona el cas que, en les anteriors eleccions, també va ser escollit directiu Francesc Pua, però va dimitir fa temps en desvincular-se de la seva anterior empresa. Tot i això, Llucià va intentar situar-lo fa poques setmanes de nou com a vicepresident, sense èxit, perquè els presents a la reunió de junta ho van impedir en advertir que contravenia les normes.

Els diners del “Made.Igd”

Els cinc directius, que divendres mateix van enviar una carta als associats explicant la greu situació de l’entitat, han negat a La Veu que hi hagi irregularitats econòmiques en relació als comptes de l’esdeveniment “Made.Igd”, que Igualada Comerç organitza durant el Rec.0 al poliesportiu de la Divina Pastora, i de la comissió organitzadora del qual en formen part tres d’aquests cinc membres de la junta. Llucià ha demanat la relació de despeses dels darrers tres exercicis (23, 24 i 25) així com les operacions fetes amb el terminal TPV, propietat del cap de comunicació de l’entitat, i també operacions de la “Botiga al Carrer”. “No entenem com pot demanar aquestes dades, quan sempre, cada edició, s’exposen cada dia, amb tots els números, en el whatsapp intern de la junta. Tots els directius ho veuen, també la presidenta.

A més, l’exercici econòmic del 2023 ja va ser aprovat en assemblea, i, segons els estatuts, en el primer trimestre d’aquest any s’havia d’haver convocat assemblea per aprovar els números del 2024… i la presidenta no ho ha fet. A més, els números els porta una gestoria, hi ha una transparència total, sempre. El Made.Igd és l’única iniciativa que dona a l’entitat un petit benefici”.

Els directius impulsors afirmen que “nosaltres sempre hem anat a totes les reunions, de fet, érem els únics que hi anàvem, perquè érem nosaltres i la presidenta. Hem intentat assumir responsabilitats i aportar moltes idees, però la Laura no ens ha fet cas, pensem que no ha estat capaç de liderar cap projecte”. Expliquen que, abans del succeït el passat divendres “el vicepresident va convocar una reunió, veient que no ho feia la presidenta, i no s’hi va presentar. Després no responia a cap missatge ni agafava les trucades. Per això se li va enviar un burofax, perquè era l’única fórmula legal per demanar ja una assemblea i eleccions. Cal acabar amb tot això perquè aquesta situació està fent un mal enorme al comerç de la ciutat”.