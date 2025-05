L’Igualada Femení Grupo Guzmán tanca la lliga amb victòria i es prepara per al play-off

CH Caldes 1-3 Igualada Femení HCP

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va superar, en jornada unificada celebrada el diumenge, l’últim escull per mantenir el factor pista a favor per a les semifinals del play-off d’ascens a l’OKLiga, en guanyar al Caldes per 1-3. Les igualadines en tenien prou amb un empat si el Girona guanyava a la seva pista al Manresa, que necessitava guanyar per sortir del play-off de descens i plantar-se al d’ascens.

El partit tenia un element important, i és que la màxima golejadora de l’equip, Carla Claramunt, es perdia el seu primer partit de la temporada per acumulació de targetes blaves. Les igualadines però, van saber sobreposar-se a l’absència de la capitana i van oferir un partit seriós al que no li van perdre mai la cara i el van dominar en gran part.

La primera part no va tenir un clar dominador però sí que les igualadines es mostraven més perilloses que les locals a les arribades a porteria. Una d’elles, l’estavellava al ferro Laura Crespo. Però en el darrer minut abans del descans, Abril Besa recuperava una bola a la frontal de l’àrea, assistia a Guio Pardiña que sola davant la portera local marcava el primer gol del partit.

A la segona part el Caldes va sortir més voluntariós però la defensa igualadina no tenia massa problemes per desactivar l’atac local. Així, al minut vuit, Judit Llobet marcava el segon gol que donava aire a les igualadines.

A vuit minuts del final, les locals marcaven gràcies a un xut llunyà. Però tres minuts després, una acció personal de la portuguesa Inés Gaiveu posava el tercer gol i el definitiu 1-3 final.

El tècnic igualadí, principal artífex de l’excel·lent temporada de l’equip, es mostrava molt content i satisfet d’haver classificat l’equip a les semifinals del play off d’ascens a OkLiga amb el factor pista favorable.

Acabada la darrera jornada de lliga regular, les igualadines ocupen la quarta posició empatades a punts amb el Cerdanyola, al tercer lloc.

El play off s’inicia ja el proper dissabte a Les Comes, amb l’horari pendent de concretar. El Girona, que ve de golejar al Manresa a la seva pista, continua essent un dels favorits a l’ascens per darrera de l’Alpicat, que ho ha guanyat pràcticament tot, tot i perdre a la darrera jornada el derbi lleidatà.

L’altra semifinal doncs, la jugaran l’Alpicat i el Sant Jordi Desvalls, que va suar per guanyar al cuer, el Reus Deportiu, i amb el factor pista favorable a les lleidatanes.

Tram final amb les màximes opcions per a les igualadines que, contra tot pronòstic a l’inici de la temporada per la fuga de talent que va patir, s’han plantat a les semifinals del play off d’ascens com a segones classificades només per darrera del potent Alpicat.

El club igualadí fa una crida a la ciutat d’Igualada i rodalies per a que aquest dissabte a la tarda, en horari encara per confirmar, es desplaci fins a Les Comes per a donar suport a les joves jugadores anoienques que volen recuperar l’OKLiga que van perdre la temporada passada.