Veïns de Jorba, Òdena i Igualada fan una caminada per l’àrea afectada pel PDUAECO

Més d’un centenar de persones van participar aquest diumenge en un acte organitzat per Jorba Reflexiona. Es tractava de recórrer a peu uns dels terrenys que estan sobre la taula de les administracions com a possible sòl industrial.

La caminada va començar a Jorba, va passar per la zona industrial pràcticament en desús de les antigues bòbiles i després d’arribar a prop de l’Espelt, va transcórrer a tocar de Sant Jaume Sesoliveres. Aquests dos nuclis de fora del terme de Jorba, de fet, serien els més afectats en cas que el projecte del polígon al Parc Tecnològic tirés endavant i per això un grup nombrós de veïns de l’Espelt va sortir des del seu poble per afegir-se a la caminada.

Els terrenys afectats pel possible projecte ocupen 138 hectàrees, de les quals es pretén destinar a usos industrials les 52 més aptes per a l’agricultura. La caminada, expliquen des de Jorba Reflexiona, “va servir per comprovar que a Jorba hi ha terrenys industrials que no es fan servir i per veure que els terrenys on voldrien construir el polígon tenen un valor agrícola i ecològic que desapareixeria per sempre”. “Segons els impulsors dels nous polígons a la Conca, val la pena perdre això per convertir-ho en grans parcel·les per a empreses de fora”, denuncien des de la plataforma. Des de Jorba Reflexiona es creu que si fos possible solucionar el problema de l’atur d’aquesta manera, ja s’hauria pogut fer amb les requalificacions que permet actualment el Pla Director i no s’ha fet. Des del 2009 no s’ha tirat endavant cap de les zones industrials que preveia aquest pla.

Jorba Reflexiona no creu que ara hagi de ser diferent. “Es tornen a fer grans plans sense tocar de peus a terra i creant expectatives que no es compliran” i és per això que des de la plataforma aposten per “decidir si aquestes noves hectàrees de sòl industrial són convenients o no en una consulta popular que ja fa més de dos mesos que es va sol·licitar a l’Ajuntament de Jorba”. De moment no tenen cap resposta, comenten, tot i que l’alcalde David Sanchez va explicar en una entrevista a La Veu que ja se n’havia fet la petició a la Generalitat.