Per què seguim lluitant?

Per a oposar-se a les ànsies de llibertat de Catalunya, Espanya, ja sigui manant la dreta més cafre d’Europa –el PP- o el “gobierno más progressista de la història” – PSOE i En Comú Podemos- no dubta a desmuntar l’estat de dret, pervertint la justícia.

Un jutge espanyol va rebaixar la pena a un violador “porque la mujer NO se defendió”. Un altre jutge en un cas similar i per les mateixes dates, va reduir la pena a un altre violador “porquè la mujer se defendió”.

La Junta Electoral ha denunciat tres vegades a Isabel Díaz Ayuso per delicte electoral, sense aplicar-li cap mesura. Al president de la Generalitat Quim Torra, per penjar una pancarta -quan no era ni candidat-, el varen inhabilitar i el foragitaren de la presidència.

Els condemnats en ferm per l’assalt a Blanquerna ferint a un diputat a Cortes, els han suspès l’entrada a la presó una vegada més, perquè tenen demanat l’indult.

El raper Pablo Hassel està tancat a la presó per dir que el Borbó és un lladre però el militar que va dir que “hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta” no li han fet res perquè “hay que respetar la libertat de expresión”.

Ricardo Garcia Damborenea, exdiputat del PSOE, condemnat per formar part de l’estructura criminal dels GAL segueix cobrant una paga de 2.056 euros mensuals del Congreso de les Diputados.

Les clavegueres de l’Estat continuen generant corrupció i malbaratant els recursos que es necessiten per a altres despeses urgents i tot el que fa el cap d’estat és fer acomiadar a dos periodistes de TVE perquè no li va agradar el subtítol que van posar sota la notícia del proper viatge de l’hereva de la Corona d’España.

En aquest estat de coses hom es pregunta què fem clamant en el desert. Ho fem en primer lloc per mostrar la nostra repulsa per la injusta situació dels presos polítics i exiliats. En segon lloc per dir-los als nou empresonats i als vuit exiliats que no estan sols. Que la seva condemna és la nostra condemna i que no tornarem a casa fins que ells també hi puguin tornar. I també ens manifestem perquè és l’única cosa que podem fer…. mentre no se’n convoquin d’altres quan passi la pandèmia.

I encara que pels resultats obtinguts semblin inútils les manifestacions, no ho són pas. Mantenir viva la flama de la llibertat és imprescindible i contribueix a que polítics, que no tenen altra cosa que oferir que l’odi la mentida i la injustícia, vagin caient un a un.

No faré la llista dels que fa anys manaven i avui són a la paperera de la història, ni tampoc faré la llista dels que avui governen Espanya i que demà per als catalans seran només pols d’oblit.

Seguim exigint la independència perquè només la independència ens pot fer lliures.