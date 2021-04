Empat a cinc del CF Igualada femení en un partit boig contra l’Europa

CF IGUALADA 5

CE EUROPA 5

El CF Igualada femení rebia al CE Europa, endinsades en una mala ratxa de resultats tot i demostrar una bona imatge en el terreny de joc. Les igualadines volien capgirar la situació negativa i encaraven el duel amb ambició. I això es va poder comprovar des del primer minut, en el que es va veure un Igualada molt endollat.

Així va ser com va arribar el primer gol local, Ari obria el marcador. Al minut 21, les visitants empataven, després d’un error a la pròpia àrea. No obstant, les jugadores blaves, van tornar-se a avançar, de nou, per mitjà d’Ari. Però, les igualadines van tornar a badar i el partit va tornar a l’empat. Marina, de penal, va fer el tercer, però just abans del descans, l’Europa va tornar a empatar. Un cop fort.

A la represa, en una nova badada defensiva, les visitants es van avançar. En aquell moment, l’enfrontament es va calmar i no hi va haver tantes ocasions. Les escapulades van fer el cinquè a falta de quinze minuts. En aquell moment, és quan va sortir l’esperit de resistència blau i en tan sols cinc minuts, Jana i Marina van marcar per poder treure un punt molt meritori. Uns minuts finals que serveixen per agafar aire.

La pròxima jornada, l’equip viatja fins a Osca, per enfrontar-se a un rival directe, la SD Huesca.