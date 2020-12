Vallbona d’Anoia promou el comerç local amb un joc de cromos

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha engegat aquest 1 de desembre la campanya de Nadal de promoció del comerç local “Aquest Nadal fem VallbONona. FesON!”. Com cada any, l’objectiu és incentivar la compra de proximitat i ajudar als seus comerciants, i aquest any encara ho és amb més motiu.

De l’1 al 21 de desembre els veïns i veïnes de Vallbona quan facin una compra als comerços adherits a la campanya rebran dos cromos per omplir un pòster del Nadal a Vallbona, quan el pòster estigui complet s’haurà de portar a l’ajuntament i allà omplir una butlleta per a entrar en el sorteig d’una panera valorada en 400 € amb productes i serveis dels comerços participants.

Els comerços adherits a la campanya són: Bar la Brasa, Carnisseria Corral, Farmàcia Concepció Font, Ferreteria Jumilla, Forn de pa i degustació, Neus supermercat, Can Tiquet i Bar-Restaurant Cal Saumell.

L’equip de govern explica que “ara més que mai hem de fer costat al nostre comerç i aquesta vegada ho hem volgut fer divertit, a través d’un joc”. “Aquest Nadal fem VallbONona. FESON!” és una crida a gaudir d’un poble viu, amb un comerç dinàmic i on tots els veïns i veïnes col·laboren entre ells i elles.

Els comerços locals van estar a primera línia de foc durant el confinament de març i són els que més estan patint aquesta crisi. Campanyes com aquesta han de servir per a conscienciar a la població del paper fonamental que juga el comerç local i sobretot, fer saber que està a les mans de tots i totes aportar un granet de sorra per a la reactivació econòmica local.