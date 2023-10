Unió de Pagesos presenta al·legacions al projecte Via Blava per garantir que la seva execució no perjudiqui l’activitat agrària

Unió de Pagesos ha lliurat al·legacions a l’aprovació inicial dels projectes constructius de la Via Blava Anoia Fase II, que afecta onze municipis de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. També ho ha fet amb la Via Blava Cardener, que afecta nou municipis del Bages i un del Solsonès. La intenció de les al·lagacions és garantir que la seva execució no perjudiqui l’activitat agrària. Es tracta de projectes inclosos en el Pla Director Urbanístic de la Vies Blaves que promou la Diputació de Barcelona per fer transitables amb mitjans no motoritzats 300 km de la vora dels rius Llobregat, Anoia i Cardener al llarg de 60 municipis.

Unió de Pagesos apunta que a diferència del que va passar en el projecte Via Blava Anoia Fase I, actualment en execució, per al qual el sindicat va haver d’exigir que en compliment de la Llei d’espais agraris s’inclogués l’anàlisi d’afectació agràries, aquests dos projectes sí que inclouen aquestes informes però tenen diverses deficiències rellevants.

En primer lloc, el sindicat considera que, més enllà de les afectacions estudiades respecte dels valors ecològics i de biodiversitat, cal una anàlisi de freqüentació de pas tenint en compte també les afectacions a l’activitat agrària, identificant els llocs més sensibles i preveient mesures concretes per evitar el pas a les finques privades i possibles danys als camps.

En segon lloc, Unió de Pagesos demana que es garanteixi l’accés a les finques i la prioritat de pas de la maquinària agrària pels camins d’ús agrícola.

En tercer lloc, pel que fa al procés d’expropiació conjunt previst, el sindicat sol·licita que, prèviament a la valoració provisional dels béns afectats, s’estableixin els conceptes i criteris que es tindran en compte en la valoració; entre d’altres: tipus de sòl i de cultiu, collites pendents de la campanya agrícola en curs, consideració i perjudici sobre l’activitat professional agrària, o que no quedin restes de finca que passarien a ser improductives sense indemnitzar.

En quart lloc, per evitar que els usuaris de la Via Blava passin pels camps si la via està malmesa, Unió de Pagesos demana a la Diputació que especifiqui qui executarà i finançarà les tasques de manteniment per garantir que aquest es du a terme.

Per acabar, el sindicat observa que la raó de ser de les vies blaves que defensa la Diputació —”que esdevinguin un motor d’atracció turística a l’interior del país”— no ha d’interferir en l’activitat professional agrària i, en aquest sentit, insta a què s’informin els usuaris sobre la riquesa del patrimoni agrari i la necessitat de respectar l’activitat professional que s’hi desenvolupa.

Informació de uniodepagesos.cat