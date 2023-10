Dia Mundial del Docent: els professionals que formen el futur

Avui, 5 d’octubre celebrem el Dia Mundial de les i els Docents. És la data en què la Unesco i l’Organització Internacional del Treball (OIT), van decidir retre homenatge a una de les professions més valuoses dins de qualsevol societat: els docents. Aquestes persones tenen el deure i la passió de formar a les generacions futures i així garantir el desenvolupament de la societat.

Ser professor o professora és tenir l’oportunitat d’ensenyar als altres, ser un exemple i anar molt més enllà de les transmissions de coneixement. Tanmateix, ser docent és responsabilitat, exigència i compromís.

A l’acadèmia d’anglès English&Tea els professors tenen l’objectiu d’ensenyar la llengua anglesa als alumnes de la millor manera possible. La filosofia d’English & Tea es pot resumir en: “learn, enjoy & grow”. Dins de la metodologia els professors combinen la part més acadèmica amb pissarres digitals i material exclusiu de la Universitat de Cambridge, preparant els alumnes per obtenir titulacions oficials amb la part més oral d’una manera interactiva a través de cançons, vídeos, jocs i debats. A més English&Tea ofereix diferents plans d’ensenyament pensats per a tothom, fins i tot per a empreses.

Si vols aprendre anglès de la mà de bons professors i professores experts en la llengua anglesa, confia en els docents d’ English&Tea. Els trobaràs a Igualada (Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 127) i a Capellades (Passeig Miquel I Mas, 6).