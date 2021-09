Una cinquantena de persones es concentren a Igualada contra l’expulsió de joves extutelats

Aquest diumenge a la tarda, alhora que es duien a terme altres concentracions arreu del país, també a Igualada ens varen aplegar una cinquantena de persones per sumar-se a l’exigència de Reforma del Reglament d’Estrangeria i de la joventut extutelada. Es tracta d’intentar evitar l’expulsió dels menors que han arribat a les costes del sud i de la desprotecció dels menors extutelats als que se’ls nega cap permís de residència i treball barrant el pas a una integració social necessària tant per ells com també per la societat d’acollida.

I és que segons expliquen des de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme Anoia, “en complir els 18 anys la gran majoria perd l’autorització de treball que tenen els menors de 16 a 18 anys des de l’any passat per culpa de la Instrucció 1/20 de la Secretaria d’Estat de Migracions”. Així, si no compten amb un contracte d’1 any i jornada completa, a partir de la majoria d’edat es queden només amb una autorització de residència no lucrativa que no els permet treballar. Un cop són majors d’edat tampoc poden renovar les seves autoritzacions de residència per no comptar amb mitjans econòmics suficients. No se’ls autoritza a treballar, però se’ls exigeix que demostrin ingressos propis (més de 500€ de mitjans propis en la primera renovació i uns 2.000€ al cap de dos anys), quedant-se així en situació administrativa irregular i – finalment- es donen casos en què ni tan sols han pogut accedir per primera vegada a l’autorització de residència que els hauria correspost perquè no va ser reconeguda la seva minoria d’edat en el seu moment o perquè l’administració responsable de la seva guarda no va fer els tràmits corresponents.

Davant aquesta injusta situació que aboca aquests joves a l’exclusió no sols administrativa, sinó sobretot d’exclusió social amb risc de ser expulsats, el manifest unitari llegit de forma compartida pels assistents a la concentració, denuncia la desprotecció a la infància migrant no acompanyada per part de l’Estat espanyol, també en el context fronterer, i les múltiples il·legalitats comeses amb les expulsions col·lectives que s’han dut a terme les darreres setmanes d’infants i adolescents que migren sols i soles.

A l’acte es refermava la voluntat dels presents, com a societat civil, que és la de comprometre’s a continuar denunciant els “atropellaments que es produeixen en els drets fonamentals d’aquesta població vulnerabilitzada”. “És el moment de fer front comú davant del racisme, la xenofòbia, les discriminacions… De realment no deixar ningú enrere i dotar d’oportunitats a tota la població per construir una societat més justa i cohesionada”, afegeixen.