Un projecte anoienc aconsegueix l’aprofitament del pèl animal per a adob

L’empresa igualadina de fertilitzants pel sector agrícola Labin, amb la col·laboració del clúster de la pell, Leather Cluster Barcelona, ha portat a terme un projecte de recerca i desenvolupament que ha resultat positivament en un procés de simbiosi industrial que permet convertir un residu en recurs i que esdevingui matèria primera per a l’elaboració d’un nou producte, en aquest cas biofertilitzant per al sector agroalimentari.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de la Unió Empresarial de l’Anoia a través de l’Agència Catalana de Residus, que ha subvencionat part dels assajos, analítiques, proves pilot i estudis ambientals del mateix projecte. L’acció marc s’anomena Connexions: Projectes de Simbiosi Industrial entre empreses de l’Anoia, subvencionat per l’ARC i que ha permès realitzar visites a empreses, entrevistes i sessions col·lectives de treball entre empreses de tots els sectors, detectant així possibles projectes d’economia circular en indústries i empreses, com el de recuperació del pèl d’origen boví obtingut durant el procés d’adobat de la pell pels adobers, valoritzable com a biofertilitzant.

Des de les primeres idees a inicis de 2019, madurada la proposta i encetats els treballs, que han continuat durant el 2020, malgrat les intermitències i dificultats provocades per la pandèmia de la covid-19, s’han pogut realitzar les diferents proves i assajos pertinents que han donat com a resultat positiu la viabilitat d’aquest procés i recuperar així un residu que altrament aniria destinat a l’abocador. El Leather Cluster Barcelona es mostra satisfet de la participació en aquest projecte de simbiosi industrials, ja que dona resposta a una de les principals inquietuds i voluntats de la indústria adobera: l’aprofitament dels subproductes obtinguts durant el procés d’adob de la pell.

Al llarg d’aquest projecte s’ha analitzat i estudiat de quina manera es podria incorporar el pèl com a aportació de nitrogen natural (nutrient necessari pel creixement de les plantes) als processos de fabricació de fertilitzants, substituint el nitrogen inorgànic, obtenint així un alliberament més progressiu al sòl.

Aquest és un cas d’èxit que mostra fefaentment la importància i la realitat de l’economia circular entre empreses i dins el sector industrial, projectes i idees que gràcies a les trobades entre empreses i a la tasca realitzada per la comissió d’Economia Circular de la UEA es van detectant, acompanyant i donant forma.

La Unió Empresarial de l’Anoia celebra i agraeix l’esforç realitzat pels dos agents implicats en aquest projecte, l’empresa Labin i el Leather Cluster Barcelona, que per altra banda ja estan treballant en nous projectes d’economia circular dins les seves àrees d’expertesa i negoci. Així mateix, tots dos, com a integrants de la Taula d’Economia Circular de la UEA, volen animar a empreses i entitats de la comarca a participar del projecte d’Economia Circular de la UEA per poder detectar altres oportunitats o impulsar els propis projectes.