La firma igualadina Escorpion obre la 080 Barcelona Fashion amb una explosió de colors

080 Barcelona Fashion ha obert les portes de la seva 30a edició al Recinte Modernista de Sant Pau. El certamen de moda –que se celebra del 25 al 28 d’octubre- torna a la presencialitat després de quatre edicions en format digital i fa una aposta clara per la tecnologia i la moda circular.

La primera desfilada del certamen de moda de referència de Catalunya, ha estat a càrrec de la marca igualadina Escorpion, el referent de la moda de punt. La firma ha presentat la col·lecció “Euphoria”, peces per a la pròxima temporada de primavera – estiu. Verds, taronges, grocs i fluorescents plasmats en peces de punts han estat els protagonistes de la desfilada.

23 desfilades i novetats revolucionàries

Hi haurà un total de 23 desfilades amb noms com All That She Loves, Custo Barcelona, Eñaut i Guillermina Baeza. Enguany destaquen però la marca LR3 Louis Rubi –que porta una experiència innovadora en un format revolucionari- i la 080 Reborn, una desfilada de roba reciclada i reutilitzada realitzada pels estilistes Fermin+gilles amb peces procedents de botigues com Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing o Las Pepitas.

Una de les principals novetats d’enguany és el Reborn Fashion Show, una desfilada de roba de segona mà, que impulsen l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda i l’espai d’innovació col·laborativa de Girbau Lab, empresa que proporciona solucions completes, sostenibles i innovadores per al tractament tèxtil. “L’objectiu és aprofitar la visibilitat de la setmana de la moda per conscienciar sobre la necessitat d’incrementar la durabilitat de la roba i alleujar la petjada ecològica que afecta al planeta”, ha afirmat la directora del 080, Marta Coca.

La passarel·la es farà el divendres 28 d’octubre a les 12 hores i es veuran peces recuperades de plantes de classificació de residus tèxtils i de botigues de segona mà. Els estilismes els han creat Fermin+Gilles procedents de botigues com Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing o Las Pepitas. La desfilada vol donar a conèixer la problemàtica del tèxtil, que té un gran impacte mediambiental i climàtic. Segons el Govern, cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils i d’aquests només 2,3 quilos (un 11 %) es recullen selectivament.