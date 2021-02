“Un dia qualsevol”, un homenatge a la gent gran, a l’Ateneu

Imma Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Annabel Castan protagonitzen Un dia qualsevol, una comèdia d’Oriol Tarrasón i les Antonietes que es podrà veure el proper diumenge 28 de febrer, a les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu.

Quatre personatges es debaten al final de la seva vida entre viure intensament o deixar-se arrossegar pel desenllaç més previsible: morir. La soledat és el tema principal d’aquesta obra. Soledat davant dels altres i davant d’un mateix. Una història plena de compassió, amistat i amor per enfrontar-nos als inevitables cops que el destí ens prepara. Una comèdia agredolça sobre la gent gran que parla de l’eutanàsia, el sexe, l’autonomia i la solitud.

Un dia qualsevol

Té setanta-set anys i es diu Marta. O, com a mínim, així li han dit fins ara. Però ella sempre s’ha volgut dir Solange. Aprofitant que el seu marit s’acaba de morir i ha hagut de traslladar-se a la residència Bon Repòs, ha decidit canviar-se el nom. Solange és molt més elegant.

A la residència, hi coneixerà l’Ernest i el Mateu. Dos avis que malauradament s’han acostumat a avorrir-se i discutir passadís amunt, passadís avall. La influència de la Solange i les seves ganes de viure en l’apatia dels dos amics acabarà provocant un munt de situacions absurdes i divertides que complicaran i de quina manera, la vida de la Rosa, la directora de la residència. Com diu un dels personatges: “la vida és massa curta per viure només cent anys”

La companyia

Les Antonietes neix el 2007 de la mà de Maria Ibars i Annabel Castan. Van estrenar L’aigua de Jesús Moncada, dirigit per Xicu Masó. El 2009 s’incorpora l’Oriol Tarrasón prou conegut en la seva vessant d’actor i com a director d’escena. Junts han creat una forma pròpia de treballar a partir dels clàssics. Com a autor, destaquem la seva tasca d’adaptació i versió de tots els clàssics que la seva reconeguda companyia ha produït durant els darrers 10 anys, com ara Molt soroll per res, Stockmann, Vània, Un tramvia anomenat desig i Othello, aquest últim nominat als Premis Max 2018, en la categoria de millor adaptació o versió d’obra teatral. Tots aquests textos han estat adaptats per Tarrasón i ha estat mereixedor de dues nominacions als Premis de la Crítica com a millor adaptació, tant per Vània com per Somni Americà.

Ha escrit i dirigit El Punxó Siamès (2013), Sota l’escorça (2015), i les lectures dramatitzades Ocells sota la pluja (2016) o Kiss me Love (2018). També és l’autor del poemari Ahogarse en un vaso tiene mérito. Amb Un dia qualsevol, escrit expressament per a l’Imma Colomer, va obtenir un bon èxit al Festival Grec 2019 i han incorporat a la companyia, tres grans intèrprets del teatre català.

Venda d’entrades

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 euros. Hi ha descomptes per a diversos col·lectius. Es poden comprar al web teatremunicipalateneu.cat i a la taquilla del Passatge Vives, els dijous d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i una hora abans de cada espectacle. Si a causa de la COVID19 hi ha persones que tinguin l’entrada i no hi puguin assistir cal que enviïn un missatge, com a màxim el dissabte 26 de febrer a entrades@teatremunicipalateneu.cat per recuperar l’import.