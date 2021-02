Els alumnes del Parvulari de la Institució Igualada treballen per ambients

Al Parvulari reforcem el treball cooperatiu tot treballant per ambients a l’aula. De forma autònoma els infants treballen diferents habilitats i diferents àrees. S’enriqueixen de les aportacions del altres i aprenen a respectar les idees i les normes que entre tots han proposat.

Durant l’estona d’ambients també aprofitem per treballar rutines de pensament amb les eines que tenim, en aquest cas les claus de pensament. De forma autònoma els nens i nenes observen, descriuen …i després ho documenten.

Els alumnes de 2n de Batxillerat de la Institució Igualada presenten els Treballs de Recerca

Durant tot un any els nois i noies de 2n de Batxillerat de la Institució Igualada han estat treballant i investigant de valent algun tema que els interessa de manera especial, molts d’ells relacionats amb el que seran els seus estudis universitaris.

Tot i els nervis propis d’una situació com aquesta – haver de parlar en públic per defensar un treball amb la possibilitat de ser preguntat i el temor a no saber com sortir-se’n- aquest any el nostre alumnat ha tornat a demostrar que quan vol sap treballar d’allò més bé.

Hem pogut gaudir de treballs que són una autèntica meravella: treballs molt ben estructurats i justificats que han fet que els tribunals d’avaluació felicitin els alumnes en forces ocasions. Enhorabona a tots i a totes!