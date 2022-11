Un centenar de professionals s’actualitzen en fisioteràpia respiratòria a la 1a Jornada in Memoriam Jordi Riu

Un centenar professionals van participar, el dijous dia 24 d’octubre, a la 1a Jornada in Memoriam Jordi Riu, d’actualització en fisioteràpia respiratòria. La jornada, organitzada pel servei de Rehabilitació del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), va comptar amb disset ponents especialitzats en les diferents àrees, provinents d’Hospitals i Centres d’Atenció Primària de referència d’arreu del país. La 1a Jornada in Memoriam Jordi Riu ha comptat amb el suport i el patrocini del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i de la farmacèutica Boehringer Ingelheim.

L’acte va començar a les 8:45h del matí, amb la inauguració a càrrec de Toni Martí, cap del servei de Rehabilitació de CSA; Jordi Monedero, Director Assistencial del CSA; i Rosa Planesas, directora de sector de CatSalut a la Catalunya Central. Toni Martí va explicar que, amb aquesta 1a Jornada In Memoriam Jordi Riu, es vol consolidar un espai de trobada i formació de periodicitat biennal, que permeti als professionals actualitzar-se en fisioteràpia a través de temes monogràfics amb un enfoc multidisciplinari. Per la seva banda, Planesas i Monedero van posar l’accent en la necessitat de reforçar la fisioteràpia com una disciplina indispensable al sistema de salut, que ha de guanyar terreny a tots els nivells d’assistència, des de l’atenció primària fins a l’hospitalària. En aquest sentit, la directora de sector del CatSalut a la Catalunya Central va aprofitar per explicar la incorporació dels fisioterapeutes als Centres d’Atenció Primària, que va anunciar el Departament de Salut fa unes setmanes.

La xerrada magistral d’Elena Gimeno, fisioterapeuta respiratori de l’Hospital Clínic de Barcelona, sobre les indicacions i efectes de l’exercici en les malalties cardiorespiratòries, va donar el tret de sortida al programa de ponències i taules rodones, que es va allargar fins a les 17h, i on es van abordar totes les vessants de la fisioteràpia respiratòria, des del pacient pediàtric fins al pacient adult, passant pel malalt crític i la rehabilitació cardíaca.

Segons el cap del servei de Rehabilitació de CSA, Toni Martí, “la jornada ha estat un èxit, tant per la participació dels assistents, com per l’alt nivell dels ponents, que posa de manifest la importància i les competències que té la professió, cada cop més especialitzades”.

Homenatge al fisioterapeuta Jordi Riu

La jornada va cloure amb un homenatge a Jordi Riu, mort a l’edat de 33 anys en un accident de trànsit, un 30 de març del 2017, de camí a les seves primeres jornades de la Societat Catalana de Pneumologia. Fisioterapeuta, amb l’especialitat en fisioteràpia del tòrax, va ser el primer fisioterapeuta d’aquesta disciplina al CSA. Va iniciar la seva carrera professional al CSA a finals de 2014, on va introduir en aquell moment tècniques innovadores per abordar les patologies respiratòries i pacients crítics.

La seva gran passió eren els pacients pediàtrics, gràcies a la formació que va adquirir a l’Hospital Sant Joan de Déu. Els qui el van veure treballar expliquen que tenia un do per tractar-los. Gran professional, senzill, humil, generós, gràcies a la seva manera de ser es va guanyar l’efecte i estimació de pacients i professionals. La seva empremta es ben present el CSA. ​

La imatge que ha il·lustrat la jornada, que representa les aficions del Jordi –la fisioteràpia i la música– és obra de l’artista sitgetana Marga Miret, que ha fet una donació de l’obra a l’organització.