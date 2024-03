Un 10% de la població de l’Anoia és estrangera

La població marroquina continua sent la més nombrosa a la comarca entre els nouvinguts

Segons dades de l’ACN i l’Institut d’Estadística, durant el 2023, a Catalunya hi havia un total d’1.361.981 d’estrangers i representava el 17,2% de la població. En comparació amb les dades de 2022, aquesta xifra ha viscut un creixement del 10,2%.

Les mateixes dades informen sobre les comarques on hi ha més o menys població estrangera. En el cas de l’Anoia, el 2023 tenia 112.460 habitants i d’aquests, 12.844 eren de procedència estrangera, per tant, un 10,2% dels residents anoiencs no són autòctons. En aquesta mateixa línia de baixa incidència de persones estrangeres també hi ha la comarca del Vallès Oriental, amb un 10,2%, i el Berguedà que registra un 10,89%. Per altra banda, les comarques catalanes amb xifres més altes de població estrangera són la veïna de l’Anoia, la Segarra amb un 28,78%, que encapçala el rànquing, tenint en compte que té 23.938 habitants i 6.889 representen els estrangers; l’Alt Empordà amb 37.244 nouvinguts de 146.766 habitants suma un 25,8% de població estrangera. La comarca del Barcelonès, amb 2.313.975 habitants, registra el 22,5% o 521.942 com a no locals.

Igualada, Piera i Montbui els municipis amb més nouvinguts de la comarca

Les nacionalitats més representades

Pel que fa a la procedència a les persones estrangeres a Catalunya, majoritàriament són del Marroc, representant un 17,2% (234.054 persones) del total de la població no catalana. D’aquesta xifra, el 20% del total pertany a la població d’entre 0 i 15 anys, el 56,8% als homes i 43,2% a les dones. Pel que fa a altres nacionalitats més representades a Catalunya són d’origen europeu, que des de 2022 ha augmentat un terç dels residents estrangers. Seguidament, hi trobem la població americana, 30,8%; l’africana, 23,9% i l’asiàtica 13,7%.

Població estrangera a l’Anoia en dades

La Veu de l’Anoia ha comprovat les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya per a contrastar les dades sobre les persones immigrants a la comarca de l’Anoia.

Així, segons l’últim registre de l’1 de gener de 2023, a l’Anoia, la població estrangera entre 35 i 39 anys era la més nombrosa representant l’11,94% (772 homes i 762 dones) del total de la població anoienca. A continuació, els estrangers de 40 a 44 anys també són un grup nombrós amb 1.524 persones (812 homes i 712 dones) i l’11,87% de la població.

Si mirem les dades que representen les persones estrangeres per municipi a la comarca de l’Anoia, la ciutat d’Igualada registra la primera posició amb un total de 5.589 persones de 41.287 habitants. En segona posició hi ha Piera, que dels 17.196 habitants, 1.545 són estrangers. Santa Margarida de Montbui ocupa la tercera posició amb 1.267 estrangers de 10.418 montbuiencs i montbuienques. Vilanova del Camí, tampoc es queda enrere que amb 12.757 habitants el 2023, 1.040 eren de nacionalitats diverses. Per contra, els municipis anoiencs amb menys presència d’estrangers són Copons que va registrar 6 nouvinguts de 342 habitants en total; Sant Pere de Sallavinera, 162 vilatans i 4 estrangers, Castellfollit de Riubregós també amb 4 nouvinguts de 163 habitants.

L’Anoia, entre les comarques catalanes amb menys població estrangera

País d’origen dels estrangers de la comarca

A l’Anoia, igual que a la majoria de les comarques de Catalunya, la població marroquina és la més nombrosa al territori sumant la quantitat del 40,6% (5.220 persones, 2.943 homes i 2.277 dones). Seguidament, una dada que es manté des de fa gairebé una dècada, és l’arribada de persones de Romania, amb un 8,30% del total de la població estrangera a l’Anoia (526 homes i 540 dones). A continuació, es registren els colombians (285) i colombianes (376) sumant el 5,15%. Procedents de la Xina hi arriben 451 persones, el 3,51% (228 homes i 223 dones).

Com es pot comprovar amb aquestes dades, la immigració és un fet constant arreu del país i a l’Anoia les dades dels nouvinguts, en comparació al 2021 i 2022 han continuat a l’alça el 2023, i possiblement durant l’any en curs.